Cori contro il Napoli | squalificati 25 calciatori della Juventus U15

Juventus U15 - squalificati 25 calciatori per Cori contro Napoli/ Video - insulti dopo le semifinali di giugno : arrivata la squalifica per 25 calciatori della Juventus Under 15 in seguito ai cori contro Napoli di discriminazione territoriale dello giugno.

Maurizio Costanzo contro Sfera Ebbasta : la pesante accusa dopo la strage di Corinaldo : Mentre sul web proseguono le polemiche contro il trapper Sfera Ebbasta, accusato di veicolare messaggi sbagliati attraverso le sue canzoni, dalle pagine del settimanale 'Chi' Maurizio...

L'attacco di Costanzo contro Sfera Ebbasta : 'E' corresponsabile dei fatti di Corinaldo' : Si continua a parlare in queste ore della terribile strage avvenuta qualche settimana fa all'interno della discoteca di Corinaldo, dove diversi ragazzi hanno perso la vita mentre stavano attendendo l'arrivo di Sfera Ebbasta, che quella sera doveva esibirsi dal vivo in quel locale. Una vera e propria strage di giovani che ha destabilizzato l'opinione pubblica e ha suscitato un vespaio di polemiche, tanto che anche il 're dei giornalisti', ...

Sfera Ebbasta dopo la strage di Corinaldo/ "Non mi dà pace - sono stravolto. Ne ho sentite tante contro di me" : Sfera Ebbasta dopo la strage di Corinaldo: "Non mi dà pace, sono stravolto. Ne ho sentite tante contro di me". Il post su Instagram

Bolkestein - proteste Ncc a Roma : bruciate bandiere M5s/ Ultime notizie - Cori contro Toninelli e tassisti : Bolkestein, Ncc in piazza a Roma: vigile rischia linciaggio. Ultime notizie, bruciate bandiere M5s: i motivi della protesta, nel mirino anche i tassisti.

Gli Ncc protestano a Roma : tensione e Cori contro il governo : È arrivata davanti all’ingresso principale del Senato, dove è in discussione la legge di Bilancio, la protesta degli Ncc, in corso da qualche ora nel centro della Capitale. Al grido di «buffoni» di «vergogna» nei confronti del governo e dei parlamentari della maggioranza, i noleggiatori con conducente manifestano la propria contrarietà per la manc...

Ncc - la protesta dagli autisti fuori dal Senato. Le urla contro il governo : “Buffoni - buffoni”. Poi i Cori contro Toninelli : La protesta dei noleggiatori con conducente è arrivata sotto Palazzo Madama, dove gli autisti hanno protestato con cori e fischi nei confronti del governo e, in particolare, del ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli. Da gennaio, dovrebbe entrare in vigore un decreto legge, contestato negli scorsi anni e sempre rinviato, che li costringe a rientrare nella rimessa alla fine di ogni corsa. L'articolo Ncc, la protesta dagli autisti fuori dal ...

La protesta degli Ncc sotto al Senato. Bandiere dei 5 stelle in fiamme e Cori contro Toninelli : Attimi di tensione durante il presidio di Ncc a piazza della Repubblica, a Roma. Secondo quanto si è appreso da fonti della polizia locale, ci sarebbe stata una "caccia" al vigile da parte dei manifestanti. Un agente sarebbe stato accerchiato da una trentina di persone rischiando il linciaggio. Sono intervenute le forze dell'ordine in tenuta antisommossa per metterlo a riparo. Ora i manifestanti sono fermi all'altezza della Prefettura. Un ...

Strage Corinaldo/ Matteo - vivo per miracolo 'Schiacciato contro le transenne - i buttafuori erano fermi' : Strage Corinaldo, discoteca Lanterna Azzurra non assicurata? Possibili risarcimenti a rischio. Le ultime notizie sulle indagini

Corinaldo - il sindaco : 'Carte in regola per l'apertura. Controlli interni spettano ai gestori' : "Quando ho autorizzato l'apertura del locale ho verificato i requisiti e le carte erano in regola": è così che risponde il sindaco di Corinaldo , An, Matteo Principi alle accuse che gli sono state ...

Paolo Crepet contro Briga a Domenica In sulla tragedia di Corinaldo : “Voi avete delle responsabilità” (video) : Nella prima parte di Domenica In di ieri 9 dicembre è andato in onda il talk dedicato alla tragedia di Corinaldo di venerdì scorso. Gli ospiti presenti hanno discusso su quanto accaduto, e le opinioni si sono rivelate come spesso contrarie tra loro. In particolar modo si è acceso un dibattito tra Paolo Crepet e il cantautore Briga. Venerdì sera, in occasione di un concerto del rapper Sfera Ebbasta a Corinaldo (AN), hanno perso la vita sei ...

Corinaldo - «Sfera Ebbasta ha responsabilità» : il duro scontro tra Paolo Crepet e il rapper Briga : La puntata di Domenica In del 9 dicembre si è aperta con la tragedia di Corinaldo , AN, dove nella nota discoteca Lanterna Azzurra, mentre 1400 persone attendevano l'arrivo di Sfera Ebbasta , è ...

Massimo Giletti contro il sindaco di Corinaldo a Non è l’Arena e il popolo dei social insorge : “Vergogna!” : Sono tanti i dubbi avanzati dal popolo dei social in questi minuti in rete e tutto perché l’attacco di Massimo Giletti contro il sindaco di Corinaldo a Non è l’Arena non è passato inosservato.Per chi non la conoscesse ancora, Corinaldo è la piccola cittadina dove è avvenuta la tragedia della discoteca durante il concerto di Sfera Ebbasta un paio di giorni fa e che ha fatto 6 vittime e decine di feriti di cui 7 versano in gravi ...

Corinaldo - a Domenica In Briga contro Paolo Crepet : "Sfera Ebbasta non è responsabile" : Nella giornata televisiva che ha sancito l'ultimo scontro tra Domenica In e Domenica Live (il competitor torna dal 13 gennaio 2019 alle 17.20 per via del triplice progetto di Barbara d'Urso), il contenitore del dì di festa di Rai1 ha dedicato ampio spazio alla tragedia di Corinaldo, il paese in provincia di Ancona nel quale a causa di uno spray urticante usato da un minorenne si è consumato il ferimento di un centinaio di persone e la ...