Contraccettivi in Africa | Lombardia stanzia un milione di euro La mia proposta per un

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Undiper comprareper i paesini! È quanto ha deliberato il consiglio lombardo, su miain quanto consigliere del Gruppo +pa con Emma Bonino: l’emendamento, votato dall’aula, chiede l’impegno di Regionere undida destinare a UNFPA, l’agenzia delle Nazioni Unite sulla popolazione, al fine di promuovere interventi di «family planning», in particolare la distribuzione dia lunga durata, nei Paesi prioritari per il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con un tasso di fertilità maggiore di quattro figli per donna. Il provvedimento ha avuto il benestare preventivo della giunta guidata dal leghista Attilio Fontana, che ha dimostrato, fuori da ogni demagogia e strumentalizzazione partitica, di essere interessato ad aiutarli a casa loro in maniera ...