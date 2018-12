Conte esulta e blinda il governo | Resterò a palazzo Chigi anche dopo le

“Contento per la vittoria e per il mio gol storico” : Cristiano Ronaldo esulta nel post-derby : Cristiano Ronaldo ha segnato una rete importante per la vittoria nel derby della sua Juventus, il gol 5000 per i bianconeri Cristiano Ronaldo si sta dimostrando sempre più decisivo. Il calciatore della Juventus ha deciso il derby di questa sera con un calcio di rigore ben calciato che ha superato il portiere del Torino Ichazo. Cristiano Ronaldo ha parlato a DAZN nel post partita, visibilmente soddisfatto: “È stata una partita ...