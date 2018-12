Concorso DS | news 20 12 | il Miur è alla ricerca di 300 commissari

Concorso infanzia e primaria 2019 - news 19/12 : la prova orale - avviso in GU : In Gazzetta Ufficiale è stata pubblicato l’avviso sull’aggregazione territoriale della prova orale relativa al Concorso straordinario per scuola infanzia e primaria. Il Concorso è riservato ai diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/02 e ai laureati in SFP con 2 anni di servizio nella scuola statale, negli ultimi 8, che hanno presentato domanda. Concorso infanzia e primaria, prova orale e aggregazione territoriale Il bando del ...

Dirigenti Scolastici : primo si al Concorso riservato ricorrenti 2011 - news 8/12 : Un emendamento contenuto nella Legge di Bilancio 2019 è passato alla Camera dei Deputati; contiene una misura per il superamento di situazioni di precariato a seguito del vuoto normativo. In questo caso la proposta del forzista D’Attis trova spazio nella manovra in corso di definizione la settimana prossima in Senato. Il tema a cui l’emendamento fa riferimento ha rappresentato fino ad ieri una vera e propria criticità nel ...

Concorso DSGA - presto al via : chi può partecipare - news 29/11 : Il Ministero dell’Economia e Finanze, attraverso la sua autorizzazione, ha finalmente dato il via libera all’indizione del Concorso per DSGA. Ma chi potrà parteciparvi? In cosa consisterà la prova preselettiva e anche le altre prove? Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza. Ai blocchi di partenza il Concorso DSGA: ecco tutto quello che c’è da sapere Il Mef ha sbloccato il Concorso per DSGA, adesso si attendono solo i provvedimenti ...

"Occhio alla bufala! Uno spot contro le fake news" - arriva il Concorso del Corecom : Ciò genera problematiche a vario livello, fino a minare le basi della democrazia, come abbiamo visto in occasione di elezioni o referendum in varie parti del mondo". "Le istituzioni "ha continuato ...

Concorso Docenti - news 13/11 : novità in vista per le nuove assunzioni : novità in vista per il Concorso Docenti della scuola secondaria di secondo grado. Se nulla cambierà nella nuova Legge di Bilancio (leggi approfondimento), il sistema di reclutamento dei Docenti verrà aggiornato rispetto alla Buona Scuola di Renzi (Leggi 107/2015 e successivo decreto 59/2017). Come cambia il Concorso Docenti Tra le novità più importanti inserite nella Legge di Bilancio del nuovo Governo, spiccano alcuni punti: 1) Il nuovo ...