Con Polis supporto concreto al centro giovani di Avane | maggiore inclusione e novità

Il Fano Rugby piegato dal cinismo della capolista. Ma la corsa ai play off Continua : Per la cronaca, le mete di ieri del Fano sono stati siglate tutte da Mathias Canapini più una meta tecnica e un calcio di punizione e una trasformazione di SteFano Rossolini.

Aquilana - gara sfortunata Contro la capolista : Cronaca della partita : parte forte la squadra rossoblù e gia' al 2° minuto ha l'occasione per portarsi in vantaggio, ripartenza veloce lancio su Ciocca che a tu per tu con il portiere non riesce a ...

Napoli Frosinone 4-0. Le pagelle di NapoliSoccer.NET : Ghoulam il ritorno. Sulla fascia Con la fascia : Non è Callejon, ma nella economia della gara, la fascia destra non ha risentito dell'assenza dello spagnolo Dal 72 Younes: 6 Buona la discesa che mette Milik in condizione di chiudere definitivamente ...

IndyCar - Alonso a Indianapolis Con un motore Chevrolet : «Fernando offre un incredibile talento di guida, una passione per questo sport e le vittorie nei più importanti campionati del mondo. Elettrizza i fan di tutto il mondo».

Rimodellate il vostro corpo Con la criolipolisi avanzata : Siete a dieta praticamente da sempre, qualche chilo siete riuscite a perderlo, ma vi sono delle zone ‘critiche’ – la pancia, le braccia, ma anche un po’ l’interno coscia – dove il grasso sembra proprio non volersene andare. E nonostante stiate andando a correre tutte le mattine e in palestra almeno due volte a settimana, le braccia riportano ancora quel fastidioso effetto a tendina e l’addome sembra non ...

Calcio femminile - Roma-Milan 1-2 : la capolista vola Con Giacinti e Sabatino : Allo stadio delle "Tre Fontane" di Roma è andato in scena l'anticipo della nona giornata di Serie A femminile tra le giallorosse di Bavagnoli ed il Milan capolista. Al termine di un match equilibrato le rossonere hanno vinto in rimonta grazie alle reti di Giacinti e Sabatino. Alla formazione di casa non è bastato il guizzo di Simonetti per allungare la striscia positiva di risultati. Roma-Milan, le formazioni La Roma è scesa in campo col 4-3-3 ...

La svolta di Silvio : pace Con i pm Europee - capolista in tutta Italia : La Corte di Strasburgo ha accolto la richiesta di Silvio Berlusconi: non ci sarà alcuna sentenza per il ricorso contro l'applicazione della Legge Severino. Si smonta così un caso durato anni anche perché l'ex Cavaliere nel frattempo è tornato ad essere candidabile ed eleggibile Segui su affarItaliani.it

Il manifesto napolista di SConcerti : «A Napoli siete indietro di vent’anni» : Ospite a Canale 21 Mario Sconcerti si scopre Napolista ad honorem, un giorno dopo Kolarov. Durante un suo intervento a Il Bello del Calcio, trasmissione in onda su Canale 21, l’editorialista del Corriere della Sera mette alla gogna le analisi dei tifosi e degli opinionisti napoletani, facendoli scontrare con un monolite difficile da distruggere: la realtà. Ecco le sue dichiarazioni più significative: «Napoli è indietro di vent’anni ...

Polisportiva Ternana. Progetto Calcio e Integrazione : Giovedì amichevole Con il Ferentillo Valnerina : UMWEB, Terni. Il Progetto Calcio ed Integrazione della Polisportiva Ternana arriva al primo grande appuntamento: Giovedì 29 novembre alle ore 19 presso il campo comunale di Arrone, i 16 ragazzi del ...

Polisportiva Borgo Solestà - al via ciclo di inContri di formazione su tema calcistico : ... ma sopratutto la volontà di trasmettere valori per crescere ragazzi autentici nel mondo del futuro. Proprio sulla scia di questo pensiero, la Polisportiva in collaborazione con la Figc ha ideato un ...

Polisportiva Borghesiana volley - SeConda divisione ok all’esordio. Aquili : «Possiamo fare bene» : Roma – Inizia col piede giusto il campionato della Seconda divisione della Polisportiva Borghesiana volley. La formazione capitolina ha sconfitto il volleyro’ bianca Under per 3-1 nel match interno giocato domenica. «Una partita non semplice perché di fronte c’era un avversario valido, anche se giovanissimo e che al ritorno ci farà sudare ancor di più avendo già accumulato un po’ di esperienza – commenta coach Marco Aquili – Abbiamo perso ...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 : quinta giornata. Casalmaggiore capolista! Conegliano vince - Novara si salva : Questa sera si è giocata la quinta giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile, secondo turno infrasettimanale per il massimo campionato italiano che si avvicina al giro di boia del girone di andata. Questa volta Scandicci, tra le favorite per il titolo, ha osservato un turno di riposo mentre per il resto c’è stato grande spettacolo con anche diversi colpi di scena. Casalmaggiore non si ferma più, infila la quarta vittoria ...

F1 - Liberty valuta delle alternative a Miami : Indianapolis idea Concreta per il 2021? : Secondo quanto riportato da diverse testate statunitensi, infatti, Liberty Media starebbe valutando un clamoroso ingresso del catino più importante al mondo in calendario, con il Circus che ...

Città di Valmontone (calcio - Juniores reg.) - Del Monaco : «Un buon punto Contro la capolista» : Roma- Sarà un week-end senza calcio dilettante nel Lazio per i gravi fatti di San Basilio. Un peccato doppio per la Juniores regionale del Città di Valmontone che avrebbe potuto sfruttare l’entusiasmo scaturito dall’ottimo 0-0 con cui i ragazzi di mister Guido Stefano Del Monaco hanno inchiodato la capolista Borgo Vodice nel match interno di sabato scorso. «Abbiamo affrontato una squadra reduce da sei vittorie in altrettante partite e con 21 gol ...