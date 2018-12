Come sono cambiati i capelli di Meghan durante la gravidanza

La regina Elisabetta cerca personale e gli stipendi sono da capogiro. Ecco Come candidarsi : AAA personale per Buckingham Palace cercasi. La regina Elisabetta pare stia per assumere nuovi dipendenti e le posizioni aperte sarebbero diverse. Alcune supportate da ottimi stipendi. Un sogno per...

“Mi sono sentita libera”. Come il congelamento degli ovuli ha cambiato in meglio la vita sentimentale di queste donne : Questo blog è apparso per la prima volta su Huffpost US ed è stato tradotto da Milena SanfilippoPer molte donne, il ticchettio del famoso orologio biologico continua a risuonare in tutti gli aspetti della vita – incluse le esperienze sentimentali. Ma che succede quando fermi l'orologio?Jennifer Frappier ha fatto congelare i suoi ovuli quando aveva trentasei anni. Qualche anno dopo, senza un partner, ha preso in seria ...

Contraccezione - dispositivi intrauterini : Come funzionano e quanto sono efficaci : Fra i sistemi anticoncezionali più utilizzati dalle donne troviamo i dispositivi intrauterini. Lo IUD, conosciuto più comunemente come spirale anticoncezionale, è un metodo contraccettivo che consiste nell’inserimento di una struttura a forma di T nella cavità uterina. Questo strumento ha il compito di ostacolare il passaggio degli spermatozoi e di impedire la fecondazione. In commercio si possono trovare due tipi di dispositivi ...

Feltri furioso con Salvini : 'Sono inca**ato nero - anche lui fa Come il M5S' : Vittorio Feltri non è mai stato tenero nei confronti del Movimento Cinque Stelle. Il suo giudizio nei confronti dei grillini è sempre stato piuttosto tranciante, in senso negativo. Adesso, però, il direttore di Libero se la prende anche con Matteo Salvini. Evidentemente nel ministro dell'Interno riponeva una certa fiducia, tradita però dal più che probabile taglio dei finanziamenti all'editoria. Un'eventualità su cui Feltri si è espresso in ...

Il finale de Il Trono di Spade Come le Nozze Rosse - Richard Madden prevede una strage : “Sono solo uno spettatore” : come sarà il finale de Il Trono di Spade? Anche Richard Madden ha voluto dire la sua. Ogni attore del cast ha anticipato qualcosa sull'ultimo episodio della serie, che come si prevede, culminerà con l'attesissima battaglia di Westeros. L'ex Robb Stark della saga fantasy, uscito di scena nella terza stagione, è pessimista al riguardo e prevede un finale degno delle Nozze Rosse. Tante sono le domande che attanagliano i fan di Game of Thrones. I ...

Antonella Clerici : “La Prova del cuoco? Difficile trovare una ‘goduriosa’ Come me. La mia scollatura fa discutere? E’ che io sono dotata” : “Mi manca molto il contatto quotidiano col pubblico, perché io incontro le persone che mi dicono “con te parlavamo”. Dopo 18 anni è come essere una di casa, di famiglia e questo mi manca”. Così Antonella Clerici, che ha appena firmato un ricettario “Pane, amore e felicità”, racconta al TgZero di Radio Capital la nostalgia per la Prova del Cuoco. “Però dico anche – continua la conduttrice di ...

Genoa - Criscito : 'Gasperini Come un padre : sono felice di rivederlo. Su Prandelli...' : Domenico Criscito , capitano del Genoa, ha parlato a Sky Sport dell'arrivo di Prandelli e non solo: 'Con la Spal non è stato bello lasciare la squadra in dieci dopo dieci minuti, peccato. Così come mi è dispiaciuto non essere stato di aiuto a Roma, era una ...

Fibromi penduli - cosa sono e Come rimuoverli : I Fibromi penduli, sono delle “escrescenze” cutanee tendenzialmente a carattere benigno, hanno un colore leggermente più scuro rispetto la cute sottostante; in genere si tratta di singole manifestazioni (raramente due o più sulla stessa area cutanea), possono essere direttamente attaccati alla cute oppure avere un piccolo peduncolo. Non ci sono cause particolari conosciute per la formazione dei Fibromi penduli. Di certo, c’è una componente ...

Chi sono gli Incel e perché sul web scrivono frasi Come : “Dobbiamo stuprare tutte le donne” : Gli ?Incel’ sono uomini single che vorrebbero fare sesso ma non riescono a trovare una partner. Si considerano vittime di un sistema che privilegia solo bellezza e status economico. Sui forum online, anche italiani, la loro frustrazione sessuale diventa spesso odio verso le donne. Un mondo virtuale inquietante dove c'è il rischio che qualcuno, spinto dal disprezzo verso il genere femminile, decida di passare dalle parole ai fatti. come Alek ...

Facebook : esposte le foto di milioni di utenti - Come verificare se lo sono anche le tue : Ti chiedi se le tue foto sono state esposte a causa del bug dell’API di Facebook? Ecco come scoprirlo. Ormai non si contano i bug che hanno esposto i dati degli utenti, il CEO Mark [...] L'articolo Facebook: esposte le foto di milioni di utenti, come verificare se lo sono anche le tue è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Pensioni - Di Maio : ‘Quota 100 e reddito di cittadinanza Come sono partite così arrivano’ : Sulla manovra e sugli effetti dei recenti tagli per le Pensioni e il reddito di cittadinanza, interviene Luigi Di Maio a Rai Radio 2: “Nessun taglio. Quota 100 e reddito di cittadinanza come sono partite così arrivano” dice il vicepremier. Rassicura che a seguito dei tagli alla spesa prevista, le misure cardine dell’esecutivo su riforma Pensioni e reddito di cittadinanza non sarano toccate. Di Maio spiega che tutto quello che poteva essere ...

Hong Kong - piovono soldi : "Sono Come Robin Hood" : Quando hanno alzato gli occhi al cielo, nel quartiere Sham Shui Po, il più povero di tutto il Paese, le persone sono state sommerse da una pioggia di soldi . Dal cielo, scendevano centinaia di ...

Nainggolan : "Roma? Ho chiuso i rapporti"/ "Ero amareggiato per Come era finita - ma ora all'Inter sono sereno" : Nainggolan e l'addio alla Roma: "Ho chiuso i rapporti. Ero amareggiato per come era finita". Il centrocampista dell'Inter ora ha ritrovato la serenità

WhatsApp - che svolta! I messaggi audio ora si possono leggere (e stop imbarazzo). Ecco Come fare : Oramai persino le nonne sono in grado di inviare i messaggi vocali su WhatsApp e con loro, le zie, le mamme e anche i capi dell’azienda in cui si lavora. Insomma, il 2018 ci ha regalato anche questo. E se da una parte i vocali sono una comodità inaudita perché consentono di inviare velocemente rapidi messaggi quando è impossibile digitare sulla tastiera del cellulare, dall’altra parte c’è chi si ostina a inviare messaggi vocali che ...