Colle: militari estero trasmettono pace

"Continua l'allarme per il pericolo terrorista. Lo abbiamo visto di recente a Strasburgo e,anche in questo,l'azione delle nostre missioni in zone nevralgiche è molto importante". Così il Presidente Mattarella,in videoconferenza per gli auguri di Natale con iimpegnati all'. "Grande professionalità,generosità,senso di umanità caratterizzano le Forze Armate", oltre "all'attitudine a trasmettere volontà di",aggiunge. Ricorda inoltre l'impegno nel fronteggiare le emergenze, come il terremoto.(Di giovedì 20 dicembre 2018)