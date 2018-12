Clochard ucciso per pochi spiccioli | confessa 16enne

Palermo - 16enne confessa l’omicidio del Clochard Aldo : “L’ho ucciso per 25 euro” : Il killer di Aid Abdellah, il senzatetto 53enne di origini francesi conosciuto anche come Aldo, trovato senza vita lo scorso lunedì sotto i portici di piazzale Ungheria a Palermo, ha confessato di averlo ucciso per 25 euro. Si tratta di un 16enne romeno, che ha raccontato tutto agli inquirenti durante l'interrogatorio seguito al fermo: "L'ho colpito con la spranga e ho preso i soldi".Continua a leggere