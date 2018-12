Clochard ucciso a Palermo | sedicenne confessa | ' Ma non volevo farlo'

Il Clochard 'Aldo' ucciso a Palermo per 25 euro - il 16enne fermato ha confessato : Gli inquirenti hanno chiuso il cerchio intorno alla morte del clochard "Aldo", l'uomo trovato senza vita sotto i portici a Palermo, domenica sera. L'uomo è stato infatti ucciso, come si temeva già dai primi riscontri, ad ammazzarlo un ragazzino di soli 16 anni di etnia rom, che questa notte ha confessato il delitto ai carabinieri, nel capoluogo siciliano. Ha detto di aver agito sotto il misero compenso di 25 euro, colpendo "Aldo" con un colpo di ...

Clochard ucciso : fiori su luogo omicidio : ANSA, - PALERMO, 18 DIC - E' una lunga silenziosa processione quella dei palermitani nel luogo dove dormiva e dov'è stato ucciso ieri Aid Abdellah, il Clochard conosciuto col nome di Aldo, in piazzale ...

Clochard ALDO TROVATO MORTO : IL GATTO 'HELIOS' LO VEGLIA TUTTA LA NOTTE/ Giallo a Palermo - senzatetto ucciso : CLOCHARD ALDO TROVATO MORTO a Palermo: il GATTO Helios con cui ha girato per il mondo è rimasto a VEGLIArlo. Solo lui sa davvero chi lo ha ucciso.

