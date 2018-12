Clima | Costa | “L’Italia sarà leader Ue su questi temi”

Costa : "Clima 2020 - Italia è candidata" : 23.35 E'ufficiale: l'Italia si candiderà per ospitare la COP26. "Insieme al premier Giuseppe Conte abbiamo deciso di formalizzare la candidatura". E' quanto si legge in un tweet del ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, che così ufficializza da Katowice, durante la Cop24, la candidatura del nostro Paese ad ospire la conferenza Onu per il clima per il 2020.

L’Italia potrebbe ospitare nel 2020 la Cop26 sul Clima : 90mila firme consegnate al ministro Costa : Un'iniziativa di Alfonso Pecoraro Scanio per al Governo italiano di impegnarsi a sostenere la candidatura dell'Italia quale Paese ospitante della Cop26 nel 2020: una petizione con quasi 90mila firme raccolte a partire dallo scorso martedì è stata consegnata nelle mani del ministro dell'Ambiente Sergio Costa.Continua a leggere

Clima - Costa : “Valuteremo con il premier se ci sono condizioni per ospitare la Cop26” : “Abbiamo ricevuto con piacere le prime 30mila firme per sostenere la candidatura italiana alla Cop26, ma non abbiamo ancora deciso. Avemmo l’onore come Italia di ospitare una Cop sul Clima 15 anni fa, sarebbe bello poterlo fare nuovamente, ma è vero anche che gli Stati che hanno ratificato la Convenzione sul Clima sono 196. Affronteremo l’argomento con il premier Conte per valutare se sussistono le condizioni per ospitare ...

Clima - Ministro Costa : “L’Italia farà di tutto per invertire la tendenza” : “Abbiamo davanti a noi una sfida importantissima e una strada in salita. Sono a Katowice, in Polonia, alla giornata inaugurale del summit mondiale sul Clima“: scrive il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa in un post su Facebook, all’apertura di lavori della COP24. “Ci sono capi di Stato e ministri di ogni parte del mondo e l’obiettivo è rendere più fattiva e ambiziosa la carta firmata a Parigi. Nel frattempo c’è ...

Clima - Costa : “La COP24 non sarà un punto di svolta - ma cercheremo di puntare in alto” : puntare in alto e alzare sempre di più l’asticella dell’ambizione. sarà questo il ruolo dell’Europa, Italia compresa, alla COP24 di Katowice in Polonia. A fare il punto all’Adnkronos, sulla prossima Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti Climatici che prenderà il via domani fino al 14 dicembre, è il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. La COP24 ‘‘non sarà una ...