Clamoroso in Eurolega | il Panatinaikos licenzia Pascual e firma Rick Pitino

sportfair

(Di giovedì 20 dicembre 2018)– Ilha affidato la panchina adopo ilmento di, ilha deciso di sollevare dall’incarico di allenatore della prima squadra il coach spagnolo. Il rendimento della squadra greca non è stato all’altezza in questo inizio di stagione e la società ha deciso dunque di dare una svolta tecnica sollevandolo dal ruolo.è però il nome del prescelto per prendere il posto di, si tratta di, americano che ha allenato in diversi college di Ncaa Division I e squadre della NBA, vincitore di due titoli NCAA. Da inizio 2019 sarà lui il coach del Pana.L'articoloin: ilSPORTFAIR.