Cinema | i film in programma nelle sale di Grosseto dal 20 al 24 dicembre

Capri Revolution film al Cinema: cast - recensione - curiosità: Capri Revolution è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 20 dicembre 2018. La pellicola diretta da Mario Martone ha come protagonisti Marianna Fontana, Reinout Scholten van Aschat. GENERE: Drammatico ANNO: 2018 REGIA: Mario

Arriverà nei Cinema a Natale il film d’animazione - Spider-Man - Un Nuovo Universo! Guarda il Trailer : Per i fan dell’Uomo Ragno arriva un appuntamento natalizio molto speciale. Dal 25 dicembre sarà in sala Spider-Man: Un Nuovo universo, film d’animazione targato Sony (e quindi slegato dagli ultimi film Disney-Marvel dedicati al personaggio)... L'articolo Arriverà nei cinema a Natale il film d’animazione, Spider-Man, Un Nuovo Universo! Guarda il Trailer proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Cold War film al Cinema: cast - recensione - curiosità: Cold War è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 20 dicembre 2018. La pellicola diretta da Pawel Pawlikowski ha come protagonisti Tomasz Kot, Agata Kulesza. GENERE: Drammatico ANNO: 2018 REGIA: Pawel Pawlikowski cast: Tomasz Kot, Agata

Bumblebee film al Cinema: cast - recensione - curiosità: Bumblebee è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 20 dicembre 2018. La pellicola diretta da Travis Knight ha come protagonisti Hailee Steinfeld, Pamela Adlon, John Cena. GENERE: Azione, Avventura, Fantascienza ANNO: 2018 REGIA: Travis

Io sono Mia - il film su Mia Martini con Serena Rossi - in anteprima al Cinema a gennaio 2019 (video trailer) : Io sono Mia, il film su Mia Martini prodotto da Rai Fiction, esordirà in anteprima sul grande schermo prima di arrivare in prima serata su Rai1 e on line, in streaming su RaiPlay. Tre i giorni di programmazione previsti per il film, distribuito da NexoDigital in decine di sale cinematografiche italiane alla vigilia del debutto nel palinsesto di Rai1, un'iniziativa che ha già riscosso grande successo di pubblico con l'anteprima del film ...

Wine to love film al Cinema: cast - recensione - curiosità: Wine to love è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale come evento speciale il 18 e il 19 dicembre 2018. La pellicola diretta da Domenico Fortunato ha come protagonisti Ornella Muti e Domenico Fortunato.

Natale al Cinema - i film in uscita : da 'Amici come prima' a 'Spider-Man' : Ampia e variegata scelta per il film da vedere a Natale al cinema. All’insegna dell'animazione e delle pellicole per famiglie come nella più classica tradizione e, in virtù di una ricca programmazione cinematografica, anche con una serie di proposte capaci di soddisfare le diverse esigenze di ogni cinefilo. Ad ognuno la sua scelta quindi. A seguire, segnaliamo alcuni tra i titoli più interessanti in uscita. I film da vedere a Natale al ...

Il Trieste Film Festival regala il Cinema agli under 30 : Una ricorrenza importante va accompagnata da iniziative straordinarie, così il Trieste Film Festival ha deciso di invitare gratuitamente al cinema tutti i nati dopo la Caduta del Muro di Berlino. L'...

The Old Man & the Gun film al Cinema: cast - recensione - curiosità: The Old Man & the Gun è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 20 dicembre 2018. La pellicola diretta da David Lowery ha come protagonisti Robert Redford e Casey Affleck.

7 Uomini A Mollo film al Cinema: cast - recensione - curiosità: 7 Uomini A Mollo è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 20 dicembre 2018. La pellicola diretta da Gilles Lellouche ha come protagonisti Mathieu Amalric e Guillaume Canet. GENERE: Commedia ANNO: 2018 REGIA: Gilles

Ben is Back film al Cinema: cast - recensione - curiosità: Ben is Back è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 20 dicembre 2018. La pellicola diretta da Peter Hedges ha come protagonistiJulia Roberts, Lucas Hedges. GENERE: Drammatico ANNO: 2018 REGIA: Peter Hedges cast: Julia Roberts, Lucas

SpiderMan Un Nuovo Universo film al Cinema: cast - recensione - curiosità: SpiderMan Un Nuovo Universo è uno dei film al cinema in uscita a Natale 2018 nelle sale cinematografiche. La pellicola è di genere animazione, azione, fantascienza del 2018, diretta da Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman, con Shameik Moore e Jake Johnson.

Il Ritorno di Mary Poppins film al Cinema: cast - recensione - curiosità: Il Ritorno di Mary Poppins è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 20 dicembre 2018. La pellicola diretta da Rob Marshall ha come protagonisti Emily Blunt e Meryl Street. GENERE: Fantasy, Family ANNO: 2018 REGIA: Rob

