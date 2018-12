Cina | un potere economico travolgente | impossibile contrastarlo | necessario cavalcarlo

Blastingnews

(Di giovedì 20 dicembre 2018) L’egemonia dell’Occidente vacilla, le salde mura che hanno garantito la sua supremazia cominciano a sgretolarsi. L’Oriente avanza: nell’onda avvolgente di profumi, spezie e canti soavi si nasconde unincontrastabile. Ben 40 anni fa, Deng pronunciò il famoso discorso sull'apertura della. Quella dissertazione ebbe un effetto: l'Impero di Mezzo divenne Fabbrica del Mondo, abbandonando le vesti del Paese sottosviluppato. Xi Jinping dovrà lavorare duro per evitare una vera e propria guerra commerciale e tecnologica con gli Stati Uniti, restii a lasciar troppo spazio a chi li insidia. Eppure, il mercato cinese ha ormai già invaso il continente europeo: difficile porre un freno, accennare la più che minima reazione.Il mercato cinese arriva in Italia: i più piccoli soccombono, i grandi marchi si adattano E se lo stradell’Oriente non può ...