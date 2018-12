Blastingnews

: Cina, annusa i calzini maleodoranti ogni sera: ricoverato per grave infezione ai polmoni - zz7news : Cina, annusa i calzini maleodoranti ogni sera: ricoverato per grave infezione ai polmoni - Shinyo2991 : Cina: annusa le proprie calze tutte le sere e finisce urgentemente in ospedale - pirata_21 : Cina, Annusa ogni giorno i suoi calzini sporchi e contrae una grave infezione. Con i miei sarebbe stato impossibile… -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Un cinese di 37 anni aveva l'abitudine dire,, i suoima tale abitudine feticista, alla fine, gli è costata un ricovero all'ospedale. L'uomo è stato colpito da unaai. Adesso gli esperti spiegano la ragione per cuire isporchi può causare seri danni alla salute. Ognuno ha le sue 'manie', ma alcune possono cagionare problematiche serie. L'uomo cinese, in sostanza, odoravai suoi calzi sporchi e, senza saperlo, inalava spore fungine.Non era unate Abitudine certamente strana e, per certi versi disgustosa, quella del 37enne cinese, che vive nella provincia del Fujian. Il feticismo dell're a tutti i costi isi è rivelato per lui un'abitudine tutt'altro che innocua. L'uomo è finito in ospedale perché accusava forti fitte al petto, problemi respiratori e tosse. ...