oasport

: #ciclismo Marta Bastianelli si accasa alla Virtu Cycling Women, nuova avventura per la Campionessa d'Europa - OA_Sport : #ciclismo Marta Bastianelli si accasa alla Virtu Cycling Women, nuova avventura per la Campionessa d'Europa -

(Di giovedì 20 dicembre 2018)si èta. La Campionessa d’Europa in carica, nonché iridata nel 2007, ha deciso di sposare la causa di questo team danese “che è conosciuto per il suo ambiente molto easy, per le sue ambizioni e per il suo modo di correre. Si tratta di una perfetta combinazione per me“. La 31enne laziale, che quest’anno ha vinto anche la Settimana Valenciana e la Gent-Wevelgem oltre al Giro di Toscana, lascia la Alé Cipollini e rafforzerà in maniera importante questa squadra diretta da Carmen Small che ha già elogiato l’esperienza e le doti tecniche dell’azzurra. A farle compagnia ci sarà anche la 21enne Sofia Bertizzoli, vincitrice della classifica giovani al Giro Rosa e ottimo prospetto del nostro movimento che potrà togliersi diverse soddisfazioni.Clicca qui per mettere “Mi piace”nostra ...