Chiude il fratellino di 3 anni nella lavatrice | il bimbo muore

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Quando il gioco si trasforma in tragedia. È quello che è successocittadina russa di Gubkinskij, dove un bambino di 3è morto per quello che doveva essere un gioco e che invece si è rivelato essere un dramma atroce.Questa storia agghiacciante è stata riportata dal Daily Mail. Il piccolo era stato chiuso per giocodal fratello più grande: di certo il fratello maggiore non ha chiuso il fratelloper ucciderlo, voleva solamente giocare. E invece quel gioco è finito nel peggiore dei modi. Quando i genitori si sono accorti di ciò che era successo, era purtroppo troppo tardi. Ma cerchiamo bene di capire come sia andata questa faccenda. Era notte fonda e il piccolo di trestava dormendo vicino ai suoi genitori, quando il fratello più grande lo avrebbe svegliato perché aveva voglia di giocare. Il piccolino è sceso dal letto per far contento il ...