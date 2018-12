Chiara Ferragni | biglietti fino a 650 euro per la sua masterclass di make up | fan furiosi

Chiara Ferragni e la sua prima masterclass di make-up - i biglietti fino a 650 euro. Fan furiosi : «Bisogna vendersi un rene» : Chiara Ferragni e la sua prima masterclass di make-up. Sono stati messi in vendita i biglietti per il primo corso tenuto dall'influencer più famosa del mondo, il 9 febbraio 2019 al...

Chiara Ferragni - 37 mila utenti in fila per la sua masterclass di bellezza : La vendita dei ticket online per la masterclass di Chiara Ferragni dedicata alla bellezza e al make up non ha disatteso i risultati sperati. In poco tempo dal lancio dei biglietti online, il sito ...

La dose necessaria di sensualità per l'Inverno 2019 la regala il body rosso del look di Chiara Ferragni : E l'ispirazione non può che arrivare dalla regina dei guardaroba nonché madrina fashion del mondo social Chiara Ferragni . Un look rosso head to toe - e per l' Inverno 2019 è già il secondo - che ...

Chiara Ferragni e la foto romantica con Fedez. Ma i fan notano un particolare hot : «Dov'è la mano?» : di Emiliana Costa Chiara Ferragni e la romantica foto con Fedez , ma i fan notano un particolare hot. L'influencer più famosa del mondo ha postato su Instagram uno scatto in cui è ritratta in compagnia del marito, mentre si stanno per scambiare un tenero bacio. Ai follower però non sarebbe sfuggito un dettaglio piccante. Belen ...

La pasionaria veg Daniela Martani : “Ho scritto a Fedez e Chiara Ferragni perché pubblicizzano pellicce - lui mi ha risposto in privato e…” : Daniela Martani è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. La pasionaria veg ha di recente salvato cinque cani a Napoli: “C’erano questi cinque cani legati a catena davanti alla porta di casa situata al piano terra. Mi sono introdotta in questa via e li ho visti, ho chiesto ...

Chiara Ferragni sexy in rosso : le foto hot in pantaloni latex e corpetto di pizzo : Le feste si avvicinano sempre di più (al Natale manca poco più di una settimana), e con esse l'abitudine di indossare capi di colore rosso. Abitudine da cui è stata...

Fedez e Chiara Ferragni : ecco quanto guadagnano. E chi è il più ricco : quanto guadagnano Fedez e Chiara Ferragni? I Ferragnez sono la coppia più amata e seguita del momento, ma anche una delle più ricche. Negli ultimi anni i guadagni della fashion blogger e del rapper sono cresciuti a dismisura e i due sono stati bravi a diversificare gli investimenti, aumentando le entrate in modo furbo. Un punto di svolta è stato rappresentato senza dubbio dal matrimonio, seguito da milioni di follower su Instagram grazie ad un ...

FEDEZ E Chiara Ferragni / Foto - la festa di Natale insieme a Leone e alle rispettive famiglie : FEDEZ e CHIARA FERRAGNI festeggiano il Natale in anticipo insieme al piccolo Leone, alle rispettive famiglie e agli amici più cari.

Fedez e Chiara Ferragni - festa di Natale anticipata con Leone : Il Natale di Fedez e Chiara Ferragni: la festa social con amici e parenti Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di fare una grande festa natalizia assieme alle persone che portano nel cuore. Non sono mancati né famigliari né amici veri a movimentare l’evento esclusivo e condiviso step by step su Instagram. Ormai siamo abituati […] L'articolo Fedez e Chiara Ferragni, festa di Natale anticipata con Leone proviene da Gossip e Tv.

Fedez e Chiara Ferragni litigano per colpa di Leone (VIDEO) : Fedez emozionato per la prima parola di Leone: Chiara Ferragni chiarisce Fedez ha pubblicato oggi un video in cui emozionato ha mostrato che Leone, il figlio che ha avuto insieme a Chiara Ferragni, ha pronunciato una parola veramente importante. Come sottolineato dal rapper, il piccolo avrebbe detto la parola ‘papà’. Fedez, nel video, ha così urlato emozionato: “Hai detto papà amore, non ci credo! Hai detto papà!” ...

Fedez e Chiara Ferragni : la prima parola di Leone - il video è virale : Fedez e Chiara: la prima parola di Leone. Il video è virale: il rapper esulta, la Ferragni non ci sta e ‘corregge’ la versione Leone cresce e Fedez e Chiara Ferragni non perdono occasione di mostrare i ‘progressi’ del pargolo via social. Oggi è stata la volta della prima parolina del piccolo. Mamma o papà? […] L'articolo Fedez e Chiara Ferragni: la prima parola di Leone, il video è virale proviene da Gossip e Tv.

