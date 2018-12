Che fine ha fatto Elvis Abbruscato? L’importante nuovo ruolo dell’ex attaccante

ManChester United : Solskjaer sarà l'allenatore fino a fine stagione : Manchester - Il Manchester United ha nominato Ole Gunnar Solskjaer come allenatore fino alla fine della stagione, a seguito dell'esonero di José Mourinho . La nomina di Solskjaer, norvegese, è con ...

Amici - Che fine ha fatto Kledi Kadiu : sparito dalla tv - come campa oggi l'albanese più famoso d'Italia : Ricordate Kledi Kadiu , l'albanese più famoso della tv italiana? Arrivato in Italia nel 1991, nel primo storico , biblico, esodo nell'Adriatico, negli anni Duemila è diventato il ballerino-star di ...

Ole Gunnar Solskjær sarà l’allenatore del ManChester United fino alla fine della stagione : Il Manchester United ha fatto sapere che il nuovo allenatore della squadra è Ole Gunnar Solskjær, che prende il posto di José Mourinho. Solskjær ha 45 anni, è norvegese ed era stato attaccante del Manchester United dal 1996 al 2007, segnando

Stavolta è l'Ue Che accetta condizioni italiane : Btp festeggiano fine crisi : ...come quello sul deficit rimane solo un obiettivo e se il governo italiano andrà avanti con le sue misure di espansione fiscale e queste non contribuiranno come sperato al rilancio dell'economia dopo ...

Il Confine - su Sky TG24 cosa pensano gli italiani dei grandi temi Che dividono il paese : Un grande tema che divide l’opinione pubblica, le convinzioni degli italiani su questo argomento e le risposte della politica e delle istituzioni. È la formula de “Il Confine”, il nuovo appuntamento di Sky TG24, condotto da Sarah Varetto, che mette sotto la lente un tema che fa discutere e cerca di capire cosa ne pensino davvero le persone, per misurare quanto è profondo il confin...

Denny Mendez oggi - ecco Che fine ha fatto la Miss Italia 1996 : Ricordate Denny Mendez? Era il 1996 e la sua elezione a Miss Italia sorprese e divise il paese. Per la prima volta una ragazza di colore conquistava l’ambita corona. Dopo la vittoria a Salsomaggiore si classificò quarta a Miss Universo l’anno successivo e per lei si spalancarono le porte del mondo della moda. Poi il successo negli States e la carriera da attrice. A 39 anni, in quel di Hollywood, Denny Mendez è sempre più lanciata come attrice e ...

Terzo valico e Tap - avanti coi lavori. Che fine hanno fatto le analisi costi-benefici? : Quando si è insediato il nuovo governo giallo-verde, sulle grandi opere è stata detta una frase sensata, peraltro non contenuta nel contratto di governo: per le grandi opere iniziate e non concluse si farà una analisi costi-benefici. Tale iniziativa però non trovava riscontro nel contratto di governo, dove si legge, relativamente alle grandi opere, solo questo: “Con riguardo alla Linea ad alta velocità Torino-Lione, nell’applicazione ...

Elisa Isoardi - Matteo Salvini e la fine della loro storia d'amore : le confessioni - romantiChe - della presentatrice : Elisa Isoardi torna a parlare di Matteo Salvini, la presentatrice chiarisce le circostanze della pubblicazione della foto dopo la rottura con il Ministro dell'Interno Elisa Isoardi, dopo la rottura ...

Verso fine black out San Severino MarChe : ANSA, - SAN Severino Marche , MACERATA, , 18 DIC - Insieme all'emergenza maltempo sta rientrando, grazie al lavoro senza soste da parte del personale della municipalizzata Assem Spa, anche l'allarme ...

Mafia - revocata scorta a imprenditore Che denunciò estorsori : “Non sono più in pericolo? Bene”. E festeggia fine dei clan : Gli è stata revocata la tutela per “cessato pericolo”. E lui ha deciso di festeggiare: “Non sono più in pericolo e la Mafia è stata sconfitta? Bene. Per festeggiare invito tutti il 27 dicembre alle 18 davanti all’antica focacceria San Francesco a Palermo”. È l’ironica provocazione di Vincenzo Conticello, imprenditore ed ex proprietario della catena di specialità gastronomiche, ormai diffusa in tutta Italia. Alcuni anni ...

Toninelli dice Che il nuovo ponte di Genova sarà in piedi a fine 2019 - : E forse già a dicembre, sarà in piedi a fine 2019. Economia italiana: un miliardo di perdite all'anno senza ponte a Genova Sulla scelta del progetto di ricostruzione del ponte di Genova "aspettiamo anche noi la scelta che spetta al commissario Bucci, ...

Che fine ha fatto Macaulay Culkin? Rieccolo mentre gioca ai videogame di Mamma ho perso l’aereo : Nessuno può averlo dimenticato. Kevin McCallister è stato uno dei personaggi più amati del cinema anni ’90 che con la saga di Mamma ho perso l’aereo ha popolato la fantasia di una generazione. Un ruolo che ha legato indissolubilmente l’attore Macaulay Culkin al personaggio, diventandone in qualche modo prigioniero: tanto che dopo il film il personaggio di Kevin è diventato protagonista anche di numerosi videogame. Ed è proprio su ...

Messico - bimbi al confine marchiati sul braccio. Siamo complici anChe stavolta? : “bimbi migranti in attesa al confine tra Messico e Stati Uniti con i numeri marchiati sul braccio”. Riporto testualmente la prima riga del lancio Ansa. Guardatela bene, rileggetela se volete: non c’è un aggettivo, mezzo attributo, eppure queste 17 parole si inchiodano metalliche e disumane. Termini inermi, che agganciati uno dietro l’altro formano il recinto dove viene confinata la memoria dell’umanità, la memoria e l’umanità. Nessuna di quelle ...