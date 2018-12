Champions League | Rakitic batte CR7 | è suo il gol più bello della fase a gironi

Juve - Marchisio sulla Champions League : 'Quest'anno ha la consapevolezza di poter vincere' : Per la Juventus nessun giocatore è indispensabile, perchè ciò che conta è raggiungere gli obiettivi fissati per la stagione. Seguendo questa filosofia, in estate Claudio Marchisio, dopo essere stato svezzato e cresciuto nell'ambiente bianconero, è stato invitato a cambiare aria. Il centrocampista, dopo la rescissione, si è trasferito allo Zenit San Pietroburgo dove, nonostante non giochi con continuità, rappresenta un punto fermo per i russi, ...

Sorteggi Champions ed Europa League : male Juve e Lazio - sorridono Roma - Inter e Napoli : È stata un’urna agrodolce quella di Nyon per le squadre italiane. Nel quartiere generale dell’UEFA si sono infatti svolti i

Champions League - Fernando Torres : 'L'Atletico non teme nessuno - è la Juve che deve preoccuparsi' : Anche fuori dal rettangolo verde, Fernando Torres gioca d'attacco. Questa volta nel mirino dell'attaccante spagnolo, oggi impegnato nella J1 League con i giapponesi del Sagan Tosu, c'è la Juventus . I ...

Champions League – Juventus - l’Atletico Madrid perde i pezzi : Bayern Monaco pronto a pagare la clausola di Hernandez : La Juventus può abbozzare un sorriso in vista della sfida di Champions Legue contro l’Atletico Madrid: i Colchoneros rischiano di perdere il difensore Lucas Hernandez, finito nel mirino del Bayern Monaco L’urna di Nyon non è stata di certo benevola con la Juventus: i bianconeri, nonostante abbiano passato il proprio girone come prima squadra in classifica, hanno beccato l’Atletico Madrid, l’avversaria che è ...

Calendario Champions League 2019 - il programma e le date di tutti gli ottavi di finale. Gli orari e come vederle in tv : Gli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 12-13 e 19-20 febbraio (due partite al giorno), gli incontri di ritorno sono invece previsti il 5-6 e 12-13 marzo (stesso format di distribuzione delle varie partite). Il fischio d’inizio è ...

Calendario Champions League 2018-2019 : le date e gli orari dai gironi alla finale. Il programma di tutte le partite. Come vederle in tv : L’urna di Montecarlo ha stabilito l’inizio, formale, della Champions League 2018-2019. Gli otto gironi sono stati definiti, con destino differente per le quattro italiane. Sorridono Juventus e Roma: i bianconeri affronteranno il pericolo Manchester United e l’insidia Valencia, ma restano favoriti per il primo posto nel gruppo H; i giallorossi, invece, nel gruppo G, dovranno vedersela con il Real Madrid ma anche con CSKA Mosca e ...

Biglietti Roma-Porto - andata ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 febbraio : Martedì 12 febbraio si giocherà Roma-Porto, andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I giallorossi affronteranno il Porto allo Stadio Olimpico e andranno a caccia di un risultato importante per avvicinare la qualificazione al turno successivo, da ottenere poi in occasione del match in trasferta in programma tre settimane dopo. I capitolini vogliono regalare una grande soddisfazione al proprio pubblico e sognano di ...

Biglietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all’Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d’Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...

Volley – Champions League : è festa al PalaPanini! Modena si impone sullo Zaksa : Modena si impone di forza contro un grande Zaksa nella seconda gara di Champions Un PalaPanini con oltre 4mila presenti accoglie la seconda gara di Champions League stagionale che vede di fronte tra l’Azimut Leo Shoes Modena di Julio Velasco e lo Zaksa di Andrea Gardini. Modena inizia la gara con Christenson in regia, Zaytsev è l’opposto, le bande sono Kaliberda e Urnaut, al centro Holt e Anzani, il libero è Salvatore Rossini. Lo ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Avellino batte Ludwigsburg nonostante le difficoltà - Bologna sconfitta in volata a Ostenda : Basketball Champions League 2018-2019 agrodolce per i colori italiani nell’odierno nono turno. La Sidigas Avellino batte, pur tra le tante difficoltà societarie di questo periodo, i tedeschi di Ludwigsburg per 82-76 con una buona prova di squadra, mentre per la Segafredo Virtus Bologna c’è la sconfitta sul filo di lana a Ostenda per 77-76, la seconda del proprio cammino europeo dopo quella della scorsa settimana a Klaipeda contro il ...

Volley - Champions League 2019 : che cuore di Modena - i Canarini battono lo Zaksa coi brividi. Vittoria pesantissima : Una serata solo per cuori forti e due ore di battaglia davanti agli oltre 4000 spettatori del PalaPanini. Bisognava vincere a tutti i costi per non compromettere il sogno qualificazione ai quarti di finale e Modena ha confezionato il colpaccio sconfiggendo lo Zaksa Kedzierzyn-Kozle per 3-1 (25-23; 25-21; 22-25; 26-24) nella seconda giornata della Champions League 2018-2019 di Volley maschile. I Canarini avevano perso all’esordio contro ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : pareggio importante per la Sport Management in casa del Mladost : Dopo tre vittorie e una sconfitta arriva anche il primo pareggio nei gironi della Champions League di Pallanuoto 2018-2019 per quanto riguarda la BPM Sport Mana

Volley - Champions League 2019 : Perugia suda ma vince a Tours - show di Atanasijevic e Leon. Seconda vittoria di fila : Perugia ha sudato più del previsto alla Salle Robert Grenon ma alla fine è riuscita a spuntarla e ha sconfitto il Tours per 3-1 (25-19; 16-25; 25-19; 27-25) nella Seconda giornata della Champions League 2018-2019 di Volley maschile. I Block Devils, che all’esordio avevano avuto la meglio sulla Dinamo Mosca, hanno infilato la Seconda vittoria consecutiva nella massima competizione continentale e rafforzano così il primo posto in ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : pareggio importante per la Sport Management in casa del Mladost : Dopo tre vittorie e una sconfitta arriva anche il primo pareggio nei gironi della Champions League di Pallanuoto 2018-2019 per quanto riguarda la BPM Sport Management. Un punto più che positivo per i Mastini che escono imbattuti da una trasferta molto complicata come quella croata, in casa del Mladost Zagabria. Partita fatta di momenti alterni per le due compagini: dopo un primo quarto chiuso in parità i ragazzi di Baldineti hanno subito il ...