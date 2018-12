Cgil | Vincenzo Colla sfida Maurizio Landini | Pronto a candidarmi a segretario

huffingtonpost

(Di giovedì 20 dicembre 2018)non è più l'unico in corsa per diventareGenerale dellaha comunicato al comitato direttivo dellala sua "disponibilità alla candidatura nell'ambito delle modalità e regole previste, nell'assemblea generale che sarà eletta al congresso nazionale di Bari".In una nota ha spiegato le ragioni di questa decisione, manifestata per la prima volta solo oggi: "Ritengo giusto e doveroso dare voce alle tante sensibilità e richieste via via crescenti che ho ricevuto di esplicitare questa mia disponibilità. Da più parti si è indicato che una pluralità di opzioni per la Segretaria Generale della Confederazione possa rappresentare un percorso non solo legittimo ma positivo, un elemento che arricchisce il pluralismo e i meccanismi democratici della".