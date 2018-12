C' è l' accordo con lo Stato | la Sicilia recupera risorse per 2 miliardi

Salernitana : accordo con Gregucci - firma fino al 2020 : Secondo quanto riferisce Sky Sport , dopo essersi svincolato dalla FIGC Angelo Gregucci ha raggiunto un accordo con la Salernitana fino a giugno 2020 per assumere il ruolo di allenatore al posto del dimissionario Colantuono.

Salernitana - accordo raggiunto con Gregucci : sarà il nuovo allenatore : La Salernitana ha trovato il successore di Colantuono, che ha rassegnato le proprie dimissioni nelle scorse ore: è Angelo Gregucci , con il quale è stato raggiunto un accordo sulla base di un ...

Figc : accordo con Brunelli - nuovo dg : ANSA, - ROMA, 20 DIC - Marco Brunelli sarà il nuovo direttore generale della Federazione italiana Giuoco Calcio. Lo ha reso noto la stessa Figc, informando del raggiunto accordo dal 2019 con l'ex ad e ...

Sondaggi : Lega resta primo partito ma cala (31 - 4%) - mentre il M5s sale al 27 - 9%. accordo con Ue percepito come vittoria : La Lega frena la sua corsa, i Cinquestelle ricominciano a salire. Lo dice un Sondaggio di Emg Acqua presentato oggi ad Agorà (su Rai3) che misura le intenzioni di voto in vista delle elezioni europee. Secondo la rilevazione il partito di Matteo Salvini resterebbe primo ma al 31,4 per cento (in lieve calo dello 0,7 rispetto alla settimana scorsa) mentre il M5s si assesterebbero al 27,9 per cento, in aumento di 1,5 punti. Per le forze di governo ...

MANOVRA - SALVINI-DI MAIO : 'IVA NON AUMENTA'/ accordo con Ue : Governo difende la legge di bilancio : MANOVRA, stop a procedura infrazione: ok UE. Ultime notizie, Conte trova l'Accordo, SALVINI-DI MAIO 'no aumento Iva', ma ci sono clausole di salvaguardia,

Manovra - accordo con Ue : Salvini - "Iva non aumenta"/ Spettro delle clausole di salvaguardia sul Governo Conte : Manovra, stop a procedura infrazione: ok UE. Ultime notizie, Conte trova l'accordo, Salvini-Di Maio 'no aumento Iva', ma ci sono clausole di salvaguardia,

Il Regno Unito ha trovato un accordo anche con Norvegia - Islanda - Svizzera e Liechtenstein per il dopo Brexit : Il Regno Unito ha trovato un accordo con Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein per proteggere i diritti dei reciproci cittadini una volta che il Regno Unito avrà lasciato l’Unione Europea. Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein non fanno parte dell’UE ma hanno aderito

Pensioni - come cambiano dopo l’accordo sulla manovra con Bruxelles : Il maxi-emendamento alla legge di Bilancio presentato al Senato modifica le Pensioni sotto più punti di vista: da una parte c'è il finanziamento (ridimensionato) della quota 100, dall'altro il taglio alle Pensioni d'oro (sopra i 100mila euro) e lo stop alle indicizzazioni per gli assegni mensili superiori ai 1.522 euro.Continua a leggere

Ricerca - la Regione Campania investe sulla tecnologia industriale 4.0 : accordo con la Puglia : ... si integra pienamente con le esigenze del Centro di Competenza ad alta specializzazione MedITech, e con le attività svolte in tale settore dalla Fondazione Idis Città della Scienza, già assegnataria,...

Ricerca - la Regione Campania investe sulla tecnologia industriale 4.0 : accordo con la Puglia - : ... si integra pienamente con le esigenze del Centro di Competenza ad alta specializzazione MedITech, e con le attività svolte in tale settore dalla Fondazione Idis Città della Scienza, già assegnataria,...

Giorgetti : accordo con Ue non intacca promesse elettorali : Roma, 19 dic., askanews, - 'Sì, oggi è una grande giornata per il governo, l'Italia e gli italiani. Il compromesso raggiunto non intacca minimamente la politica definita nella legge di bilancio che è esattamente quella che risponde alle promesse elettoral dei due partiti e al contratto di governo'. Lo ha detto Giancarlo Giorgetti, sottosegretario ...

Elezioni europee - Tajani annuncia l'accordo FI con Svp ed Udc : Il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani ha, annunciato l'accordo tra Forza Italia, Svp e Udc per le prossime Elezioni europee. "Con Svp ci sarà l'apparentamento, l'Udc sarà nelle liste di ...

Commercio : accordo sul primo contratto Dmo - aumento di 85 euro : Roma, 19 dic., askanews, - accordo tra la Federdistribuzione i sindacati sul primo contratto nazionale della Distribuzione moderna organizzata, Dmo,, che riguarda oltre 220mila lavoratori della grande ...

Manovra 2019 - raggiunto accordo con Ue : evitata procedura di infrazione - Sky TG24 - : La Commissione resta però vigile sui conti italiani: a gennaio il giudizio finale. Moscovici: "Vittoria del dialogo". Conte al Senato: "Non abbiamo ceduto sui contenuti". Rivista la crescita del Pil ...