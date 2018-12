Caso Erba | Fulvio Benelli di Tutta La Verità a Blogo | Leosini | è un vento

blogo

(Di giovedì 20 dicembre 2018) "Siamo contenti che si parli della vicenda che, a nostro avviso, non è affatto conclusa". Così parla, l'ideatore e autore (con Cristiano Barbarossa, fratello del cantante) del documentario di Novela, che il 10 aprile ha dedicato una puntata alla strage di. Una premessa: l'obiettivo della trasmissione - secondo il comunicato stampa ufficiale - è raccontare i "più controversi e clamorosi fatti di cronaca del nostro Paese" "seguendo rigorosamente la cronologia dei fatti per come sono realmente accaduti e non per come sono stati trasmessi agli atti o trattati dai media"."Particolare attenzione è stata posta ai primissimi giorni dell’indagine, alla raccolta delle prove, delle testimonianze e delle confessioni. Un elemento che offre al telespettatore uno sguardo nuovo – libero dal clamore del processo mediatico – su avvenimenti solo apparentemente ...