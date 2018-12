Carolina Picchio | le parole del papà danno speranza

Carolina Picchio - estinto il reato ai 5 bulli che la indussero al suicidio : I cinque ragazzi che avevano diffuso tramite social network e chat il video con protagonista la giovane Carolina Picchio avranno la fedina penale pulita per volontà del giudice del tribunale minorile di Torino. La giovane, nel 2013, si era lanciata dal balcone della sua cameretta nel cuore della notte, schiacciata dal peso del cyberbullismo che l'aveva coinvolta. Era stato diffuso online un suo video mentre lei ubriaca e semi incosciente veniva ...

Carolina Picchio - il tribunale estingue i reati a carico dei bulli che nel 2013 indussero la 14enne al suicidio : Il primo processo per cyberbullismo in Italia si è concluso con una sentenza di estinzione dei reati a carico dei cinque ragazzi di Novara imputati per il suicidio di Carolina Picchio, la studentessa di 14 anni che la notte 5 gennaio 2013 si lanciò dalla finestra della sua casa di Novara perché esasperata dalle ingiurie e dalle offese che riceveva di continuo sui social. Così ha stabilito il tribunale per i minorenni di Torino, come riferisce La ...