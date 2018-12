Carlo e Diana | la pazzesca verità dopo 40 anni | perché lui fu costretto a sposarla

Il principe Carlo costretto a sposare Diana per aver superato i 30 anni? : Su Buckingham Palace sembra aleggiare nuovamente uno scandalo: stavolta non si tratta delle bizze di Meghan Markle, la moglie del principe Harry che ha fatto scappare buona parte del suo entourage e soprattutto Samantha Cohen, storica assistente della regina Elisabetta che lascerà non appena sarà nato il primogenito della coppia.Stavolta si tratta di una dichiarazione di Andrew Norton, biografo del principe Carlo, secondo il quale costui ...

Lady Diana e quel regalo di Natale che non è stato apprezzato dal Principe Carlo : Lady Diana ha sempre avuto un temperamento fuori dagli schemi, particolarità che ha reso la sua figura immortale nel cuore di chi ha amato la Principessa triste e del popolo. Il suo temperamento a Corte però era visto con un certo distacco, in quel periodo, nessuno aveva intenzione di volgere lo sguardo verso una tampinante modernità. E come al solito è stata Lady Diana che ha pagato le conseguenze.L"esperto della famiglia reale Richard Kay al ...

Domenica Live - le rivelazioni-choc dell'amico di Lady Diana : 'Cos'aveva scoperto sul passato di Carlo' : Rivelazioni sconvolgenti quelle raccontate dall'amico di Diana Spencer , Derek Dean , nella puntata di ieri, Domenica 25 novembre, di Domenica Live . L'ospite di Barbara D'Urso non ha risparmiato ...

Carlo - Camilla e Diana : dietro le firme il destino della Royal Family : Camilla Con la firma possiamo evidenziare solo alcuni aspetti del temperamento che possono, se pur in modo non del tutto esauriente, dare delle indicazioni sul come ella vive il sociale e come tale ...

Lady Diana - parla il suo confidente segreto : 'Vi svelo che cosa pensava davvero di Carlo - Camilla - della regina e dell'amore' ESCLUSIVO : ... 'Nessuno sano di mente ti lascerebbe per Camilla' - - Lei sta avendo molto successo a Vienna e Berlino con gli spettacoli del suo Shanghai-Ballett Il più grande lago dei cigni del mondo, dove ...

Lady Diana - le parole che spinsero Carlo a sposarla : Era il 1981 quando Diana Spencer e Carlo d’Inghilterra si sposarono. Pochi mesi prima il primogenito della Regina Elisabetta II aveva fatto alla fidanzata la fatidica proposta di nozze. A spingerlo a chiedere la mano di Lady D però non fu l’amore, ma le parole di Filippo. Secondo quanto svelato da una biografia non ufficiale, il Principe, dopo solo 12 appuntamenti con la giovanissima Diana, si trovò faccia a faccia con suo padre, che ...

Carlo d'Inghilterra - la confessione choc : «Sposare Diana fu un errore enorme» : Il principe Carlo d'Inghilterra e la confessione choc: «Sposare Diana fu un errore enorme». A 37 anni dal matrimonio faraonico trasmesso in mondovisione e a 21 anni dalla...

Carlo d'Inghilterra : "Sposare Diana è stato un errore - un affare di Stato. Mio padre mi disse : 'O la sposi - o la lasci'" : "Sposare Diana è stato un errore enorme", queste le parole di Carlo d'Inghilterra a 20 anni dalla morte della sua prima moglie. Alla vigilia del suo 70esimo compleanno - il 14 novembre - l'erede al trono britannico ha ammesso per la prima volta di aver sempre saputo che le nozze con Lady D non sarebbero state rose e fiori: "Prima di sposarci ci siamo visti 12 volte, non ero in grado di capire se lei potesse essere la donna della mia ...

La confessione di Carlo d’Inghilterra : «Sposare Diana è stato un errore enorme» : «Sposare Diana è stato un errore enorme». Vent’anni dopo la morte della principessa, Carlo d’Inghilterra, che compirà 70 anni il prossimo 14 novembre, ha ammesso per la prima volta di aver sempre saputo che le nozze con lady D non avrebbero funzionato: «Ci siamo visti 12 volte prima di sposarci, non ero in grado di capire se Diana fosse la donna della mia vita». La confessione densa di rammarico è stata raccolta dal ...

Principe Carlo - rivelazioni sul matrimonio con Lady Diana nel libro che celebra i suoi 70 anni : In occasione del compleanno del Principe Carlo, primogenito della regina Elisabetta ed erede al trono, uscirà la sua biografia. Il libro, che si intitola ‘Charles at Seventy: Thoughts, Hopes and Dreams’ è stato scritta da Robert Jobson, biografo ufficiale di Corte, per celebrare i 70 anni del Principe che cadranno il prossimo 14 novembre e molto presto verrà pubblicata a episodi sul Daily Mail. Contiene interviste e dichiarazioni ...

Il principe Carlo rivela : “Il matrimonio con Diana è stato un errore enorme. William? È irascibile come lei - Harry invece è più emotivo” : Il principe Carlo d’Inghilterra compirà 70 anni il prossimo 14 novembre e, per l’occasione, ha concesso una lunga intervista al corrispondente reale Robert Jobson che ne ha ricavato una nuova biografia, Charles At Seventy: Thoughts, Hopes And Dreams. Il primogenito di Elisabetta II, l’eterno erede al trono, si racconta come non ha mai fatto prima, rivelando il suo lato più privato. Dal matrimonio fallito con Lady Diana fino al ...

