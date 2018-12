Capri-Revolution | per Mario Martone il futuro è donna recensione

optimaitalia

(Di giovedì 20 dicembre 2018)La voglia di palingenesi è sin nel titolo dell'ultimo film di. Ma chi sono i rivoluzionari in questa storia? Forse i giovani cosmopoliti riuniti nella comune proto-hippie guidata dal carismatico pittore Seybu (Reinout Scholten Van Aschat), spiritualisti dediti a vegetarianesimo e nudismo, alla fusione edenica con la natura nelladel 1914. O forse il laico e scientista dottor Carlo (Antonio Folletto), socialista interventista (siamo alle soglie della Grande Guerra) che guarda ai rivoluzionari russi.Tra questi due mondi opposti – come emerge dai didascalici dialoghi tra pittore e dottore, che si confrontano su natura e cultura, spiritualismo e scientismo progressista –, la vera rivoluzione finisce per compierla Lucia (Marianna Fontana), capraia analfabeta che entra in contatto con lo stile di vita trasgressivo e libertario della comune e a ...