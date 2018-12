Caos Reggina | la squadra non scende in campo | ecco cosa può succedere

calcioweb.eu

(Di giovedì 20 dicembre 2018) E’ una situazione delicatissima in casa, si fa sempre più strada un nuovo fallimento per il club amaranto, nelle ultime ore è stato accolto il ricorso della Figc sul caso fideiussione, 8 punti di penalizzazione più 350 mila euro per il club amaranto che vanno sommati ad altri punti per il mancato pagamento degli stipendi, concludere la stagione ad oggi sembra utopistico. E laha deciso di nonre innel match contro la Vibonese: “L’AIC e i calciatori professionisti attualmente tesserati per l’URBS1914 S.r.l., denunciano la propria inaccettabile e insostenibile condizione lavorativa. I calciatori ancor oggi non hanno ricevuto il pagamento delle mensilità di settembre, ottobre e novembre 2018. Parimenti non sono risultano corrisposte le ritenute IRPEF e i contributi previdenziali sin dallo scorso mese di luglio 2018 e, alla data ...