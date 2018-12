optimaitalia

: Alessandro, dopo il cambio dei brani, lavora sodo alle nuove assegnazioni e si emoziona, secondo voi come se la cav… - AmiciUfficiale : Alessandro, dopo il cambio dei brani, lavora sodo alle nuove assegnazioni e si emoziona, secondo voi come se la cav… - OptiMagazine : Cambio di assegnazioni e nuove discussioni tra Daniel Piccirillo e i compagni nel daytime di #Amici18 del 20 dicemb… - marika_ragnoli : RT @Beau_sSwag: #Amici18 Tutto questo è successo perché ai professori non è scesa la storia del cambio delle assegnazioni, infatti l'unica… -

(Di giovedì 20 dicembre 2018)Tra poco ci saranno le vacanze Natalizie, ma nella scuola di Amici di Maria De Filippi non si respira un’aria totalmente tranquilla per via di alcunetra i ragazzi come abbiamo potuto guardare ieri ma anche oggi neldi Amici.In particolar modo, la volontà del cantantedi cambiare squadra e fare lo switch con Jefeo ha creato scompiglio tra tutti, specialmente tra Giordana, Mameli e Alessandro Casillo che credono chesia stato influenzato negativamente da Giacomo Eva., infatti, non si sente più parte integrante della sua squadra Atene perché crede che gli altri non lo considerino un punto forte e gli parlino male alle spalle. Si confronta quindi in privato con il cantante della squadra Sparta, Jefeo; quest'ultimo, però, non ha intenzione di accettare lo switch con lui e gli consiglia di ragionare con la propria testa e di non ...