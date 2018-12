Calciomercato | offerta del Genoa all' Empoli per Krunic

Calciomercato Juve : pronta offerta per Pogba - ma l’esonero di Mou complica le cose : Pogba alla Juventus: è questa la notizia che circola da settimane, se non da mesi, e fa sognare i supporters bianconeri. La Juventus potrebbe farsi avanti già a gennaio per riportare il centrocampista francese a Torino. Stando al “Daily Star”, il calciatore vorrebbe lasciare Manchester e avrebbe indicato al suo agente Mino Raiola il ritorno alla Juve come prima opzione. I Red Devils, però, non hanno alcuna intenzione di ...

Calciomercato Barcellona - mega offerta dalla Cina per Malcom : Un'avventura fino a questo momento decisamente poco fortuna e che, forse, potrebbe essere già arrivata al capolinea. Secondo quanto riporta As , le strade di Malcom e del Barcellona potrebbero ...

Calciomercato Juventus - in arrivo offerta da ottanta milioni per Pogba o Isco (RUMOURS) : La Juventus vorrebbe festeggiare Natale e Capodanno con un grande colpo di mercato a centrocampo, il settore che secondo la dirigenza bianconera dovrebbe essere rinforzato nella prossima sessione invernale. Il principale obiettivo della Juventus per gennaio sarebbe Paul Pogba, fortissimo centrocampista di proprietà del Manchester United. Pogba fu venduto dalla Juventus oltre due anni fa per centocinque milioni di euro (e divenne a quel tempo il ...

Calciomercato Barcellona - i blaugrana pronti ad una maxi offerta per il nuovo Suarez : Il Barcellona negli anni ha sempre avuto un attacco formidabile, affiancando a Messi attaccanti del calibro di Henry, Ibrahimovic, Neymar, Suarez. Proprio quest’ultimo, in blaugrana dall’anno dell’ultima Champions League portata in Catalogna (2014-15), tra un mese compirà 32 anni. Per questo, nonostante il suo ottimo rendimento, il club sta iniziando a pensare al suo sostituto, anche se non sarà facile reperirlo. Sono i ...

Calciomercato Barcellona - pronta l’offerta per un attaccante del Tottenham : A sorpresa il club catalano sembra interessato a uno degli attaccanti di Mauricio Pochettino. E’ il Daily Star a pubblicare stamane i dettagli dell’offerta.Secondo quanto riporta stamane il ‘Daily Star’, il Barcellona sarebbe pronto a fare una sorprendente offerta al Tottenham Hotspur, per avere in estate l’attaccante Harry Kane.Il club catalano fa sul serio e avrebbe lanciato un’offensiva per il ...

Calciomercato Juventus - maxi offerta del Barcellona per Bentancur : i dettagli : Calciomercato Juventus, tutti pazzi per il centrocampista uruguayano Bentancur dopo le recenti prestazioni in maglia bianconera Calciomercato Juventus, le trattative in vista della finestra invernale sono iniziate in maniera serrata ed il club bianconero è stato preso d’assalto per quanto concerne uno dei suoi gioielli. Si tratta del centrocampista uruguayano Bentancur, il quale è finito nel mirino del Barcellona di Valverde. Il club ...

Calciomercato Napoli - rifiutata offerta per Koulibaly : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il presidente avrebbe detto di no a un'offerta mostruosa per Koulibaly. Il Manchester United avrebbe messo sul piatto addirittura 103 milioni di ...

Calciomercato - retroscena su Milinkovic-Savic : Milan e Lazio ad un passo dall’accordo - l’offerta che ha fatto barcollare Lotito : Milinkovic-Savic è stato davvero molto vicino al Milan nella scorsa estate nella quale il presidente della Lazio ha traballato di fronte ad un’offerta super Milinkovic-Savic è stato ad un passo dal Milan nella scorsa estate. Le voci in merito all’interessamento rossonero nei confronti del calciatore della Lazio sono state molteplici nella scorsa sessione estiva, adesso arriva dal Corriere della Sera anche qualche dettaglio in ...

IBRAHIMOVIC AL MILAN?/ Ultime notizie Calciomercato : Leonardo e Maldini lo hanno convinto - ecco l'offerta - IlSussidiario.net : Milan, torna IBRAHIMOVIC? Tutto pronto per l'arrivo dello svedese, ma occhio alla Sampdoria che ha contattato l'entourage dell'attaccante

Calciomercato Napoli - il Chelsea prepara l’offerta per un titolarissimo : In quel del quartiere londinese di Chelsea da quest’anno si respira aria di Serie A. In estate Maurizio Sarri si è seduto sulla panchina dei Blues, portando con sé da Napoli il suo pupillo Jorginho, fondamentale per lo stile di gioco dell’allenatore nato all’ombra del Vesuvio. I risultati del Chelsea sono tornati ad essere positivi e in poco tempo anche il gioco si è avvicinato agli standard dell’ex tecnico di ...

Calciomercato Napoli - l’offerta con contropartita che sblocca l’affare Piatek con il Genoa : Calciomercato Napoli – Il Napoli è reduce dal pareggio davanti al pubblico amico contro il Psg, la squadra di Carlo Ancelotti si prepara per la gara contro il Genoa, partita molto importante per la zona Champions League. Il club azzurro si prepara anche a muoversi per il mercato di gennaio, pronto un nuovo assalto al Genoa per l’attaccante Piatek. L’ultima offerta è veramente importante: 30 milioni più una contropartita: ...

Calciomercato - Perinetti : “Abbiamo rifiutato l’offerta del Napoli per Piatek” : “Piatek? Abbiamo rispedito tutte le offerte al mittente. Anche quella del Napoli? Sì non era il momento. Discorso si riaprirà a Giugno? Ci penseremo più avanti”. Lo ha detto Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, a Radio Crc, parlando del suo attaccante. PIATEK RESTA AL GENOA “Napoli Psg? Io credo che più che della partita […] L'articolo Calciomercato, Perinetti: “Abbiamo rifiutato l’offerta del ...

Calciomercato Genoa - Perinetti : “Per Piatek abbiamo rifiutato l’offerta di un grande club” : “Ancelotti utilizza tutta la rosa, motiva tutti e purtroppo sabato affrontiamo questo Napoli. Probabilmente farà un turn over, ma saranno tutti quanti motivati e sarà dura. Io credo che quando si gioca contro queste grandi squadre, bisogna pensare sempre a sé stessi. Sono sicuro che la squadra farà una gara importante. Noi abbiamo delle armi e proveremo a far male“. Così Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, ...

Calciomercato Milan - l'offerta a Ibrahimovic : ... Ibrahimovic era sembrato nei giorni scorsi sempre più propenso a chiudere la lunga carriera, che lo ha visto indossare le maglie di alcuni tra i migliori club al mondo, in Europa: registrata l'...