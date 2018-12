Calciomercato | il Manchester United bussa in casa Juventus | i dettagli

Calciomercato Juventus - il Manchester United vorrebbe Douglas Costa a gennaio (RUMORS) : Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero si sta muovendo in entrata, dal momento che sta cercando un centrocampista di qualità per rinforzare la linea mediana a disposizione di Massimiliano Allegri. In questi giorni si stanno acCostando vari nomi al club bianconero, come Paul Pogba del Manchester United, Adrien Rabiot del Paris Saint Germain, Isco del Real Madrid e Sergej Milinkovic-Savic della ...

Calciomercato Juventus - Isco : è braccio di ferro con il Manchester City : Calciomercato Juventus – Isco ormai è sempre più ai ferri corti con il Real Madrid e così molti top club sognano il grande colpo di Calciomercato. Un desiderio che a questo punto potrebbe essere anche a un prezzo di cartellino tutto sommato contenuto per il grande talento di giocatore di cui stiamo parlando. In questo […] L'articolo Calciomercato Juventus, Isco: è braccio di ferro con il Manchester City proviene da Serie A News ...

Calciomercato Manchester United - l’obiettivo numero uno degli inglesi gioca in Serie A : Nel calderone pieno di problemi del Manchester United di quest’anno, uno di questi riguarda la tenuta difensiva della squadra di Mourinho. Così la società sta pensando a come migliorare il reparto a protezione di De Gea e una delle opzioni porta proprio alla Serie A. Si tratta di Kalidou Koulibaly, che rappresenta il vero obiettivo numero 1 in vista del prossimo mercato. Secondo quanto riferisce il SUN, Jose Mourinho avrebbe ...

Calciomercato Manchester United. Dall'Inghilterra : 'Pogba via a gennaio - anche in prestito' : E, infine, perché il peggio non termina mai, la situazione molto delicata che riguarda il francese campione del mondo. I rapporti sono ormai ai ferri corti e Dall'Inghilterra ne sono sicuri: "Man Utd ...

Calciomercato Juve - arriva un assist da Manchester in vista di gennaio : La Juventus sta cercando un centrocampista in prospettiva di un addio a fine stagione di Khedira. Il grande sogno ha un nome e un cognome ben precisi: Paul Pogba. Il corso degli eventi e il susseguirsi delle settimane, però, rischiano di tramutare il sogno in realtà, perché il rapporto tra il francese e Mourinho continua ad essere tutt’altro che idilliaco – nel match di oggi contro il Liverpool lo Special One ha mandato ...

Calciomercato Manchester United : Pogba via a Gennaio? : Calciomercato Premier League: i motivi della possibile cessione del centrocampista francese a gennaio, ormai da tempo ai ferri corti con Mourinho.Calciomercato Manchester United Paul Pogba / E adesso Pogba è diventato un caso. Davvero non serve più al Manchester United? E i Red Devils hanno già in mano un degno sostituto? Oppure, è il diretto interessato ad aver spinto l’acceleratore per lasciare al più presto José Mourinho? Al momento, ...

Calciomercato Manchester City - inglesi pronti a nuove spese folli [GALLERY] : 1/6 AFP/LaPresse ...

Calciomercato West Ham - piace un difensore del Manchester United : Calciomercato Premier League: gli Hammers vorrebbero tentare il colpo grosso in difesa, prelevando dai Red Devils a gennaio Antonio Valencia.Calciomercato West Ham Antonio Valencia / Dopo essere finito ai margini nel Manchester United, Antonio Valencia potrebbe lasciare Old Trafford per trovare spazio nel West Ham.Nel futuro del terzino destro ecuadoregno, come riportato stamane dal ‘Daily Star’, c’è infatti ...

Calciomercato Real Madrid - Perez punta un calciatore del Manchester City : Da settimane c’è un calciatore del Manchester City che sta attirando fortemente le attenzioni del Real Madrid. Il suo nome è Brahim Diaz, un 19enne spagnolo non interessato a rinnovare il contratto in scadenza il prossimo giugno che dunque a febbraio potrà firmare con qualsiasi altro club. E pensare che Guardiola lo voleva già ai tempi di Barcellona quando il giovane aveva ancora 14 anni, mentre adesso lo impiega con il ...

Calciomercato Inter - Perisic : 'Vicino al Manchester United in estate - ma sono rimasto per Spalletti' : Ivan Perisic avrebbe potuto lasciare i nerazzurri nell'ultima sessione, l'ha svelato lui stesso a Four Four Two , magazine inglese. L'Intervista uscirà nel prossimo numero, ma alcune dichiarazioni del ...

Calciomercato Real Madrid - Perez pronto a soffiare un calciatore al Manchester City [VIDEO] : Il momento di flessione dopo le tre Champions League vinte consecutivamente non cancella l’appeal del Real Madrid, che oltre a vincere conosce anche un altro modo per risollevare i tifosi: gli acquisti in sede di Calciomercato. Ai Blancos sono stati associati diversi top player del calcio mondiale, come Hazard e Neymar, e giovani in rampa di lancio, come Palacios. Ma il nome delle ultime ore, lanciato da Marca in prospettiva estate ...

Calciomercato - Manchester United : obiettivo Milenkovic. Andersen l'alternativa : Un nuovo rinforzo in difesa per il Manchester United . La società inglese infatti è alla ricerca di un difensore di livello da inserire nella rosa di Josè Mourinho, investimento importante che i Red ...

Calciomercato - il Manchester United segue attentamente un talento della Serie A : Le prestazioni di Lorenzo Pellegrini in questa prima fase di stagione hanno attirato l’attenzione delle big d’Europa. Il giovane centrocampista della Roma ha sfruttato i problemi fisici di Pastore per conquistare una maglia da titolare, poi mantenuta grazie ad una Serie di partite di livello condite da assist, gol e giocate decisive. L’ultimo club ad averlo messo nel mirino sarebbe il Manchester United con ...

Calciomercato - un calciatore del Manchester United punta i piedi contro Mou : arriva in Serie A? : Il Manchester United è lontano dai livelli a cui aveva abituato durante l’era di Ferguson. Nonostante la presenza in panchina di un allenatore di livello come Josè Mourinho, la squadra stenta a decollare, la costanza nell’ottenere risultati positivi manca e nello spogliatoio i malumori abbondano anche a causa dello stesso tecnico. Uno dei calciatori che sta vivendo male il rapporto con lo Special One è Paul Pogba, che secondo i ...