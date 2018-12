Calciomercato | Gabbiadini ha chiesto la cessione al Southampton e la Fiorentina si frega

sportfair

Manolo Gabbiadini ha le valigie pronte in vista della sessione di calciomercato di gennaio. Il calciatore ex Napoli sta faticando a trovare ritmo in Premier League, nonostante un discreto finale di stagione nella passata edizione. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, l'attaccante del Southampton avrebbe chiesto al suo club di essere ceduto, con l'intento di rientrare in Italia per giocarsi anche le sue carte in chiave Nazionale. La Fiorentina è da tempo sulle sue tracce ed a gennaio cederà Thereau che andrà rimpiazzato a dovere.