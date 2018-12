Calcio | Serie D | Menegazzo | Lala e Pane fermati per una giornata risultati

Città di Valmontone (Calcio a 5 - serie A2/f) - botto Lucarelli : «Il club mi ha fortemente voluta» : Roma – Il Città di Valmontone non lascia, ma raddoppia. Il presidente Massimiliano Bellotti sta dimostrando di tentarle tutte per rimane nella serie A2 femminile di calcio a 5 e per farlo si è assicurata una giocatrice che non ha bisogno di presentazioni. L’eterna Maria Lucarelli, centrale difensivo di grande spessore, ha già esordito nella gara dell’ultimo turno sul campo della Balduina e in generale è pronta a mettere la sua enorme ...

Consigli FantaCalcio 17^ giornata Serie A 2018/2019 : Pioggia di bonus : I nostri Consigli per la 17^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Una diciassettesima giornata da vivere tutta d’un fiato. Si inizia sabato all’ora di pranzo con un promettente Lazio-Cagliari e si chiude, udite udite, sabato stesso con il big match di giornata Juventus-Roma. Nel mezzo tante gare affascinanti, specialmente in termini fantacalcistici. Napoli-Spal, Genoa-Atalanta e ...

FantaCalcio : dalla rivelazione Piatek al flop Dzeko - tante le sorprese alla 16ª di Serie A : Ad inizio anno tra i big della Serie A c'erano sicuramente i vari Dzeko, Higuain, Dybala, seguiti poi da alcuni attaccanti che avrebbero dovuto incidere di più come Simeone, Berardi, Schick, Belotti e Antenucci. Ora la situazione è ben diversa. Caputo e Mandzukic sono diventati imprescindibili, così come la vera rivelazione Piatek che viaggia ad una media di quasi un gol a partita. Per il Fantacalcio il consiglio riguardo gli attaccanti che ...

Sport in tv - che abbuffata durante le feste di Natale! Programma - orari e tv. Nba - Serie A Calcio e basket - volley e tanto altro : Lo Sport non va mai in vacanza, durante le feste di Natale tutti gli appassionati potranno gustarsi gli eventi di tantissime discipline, tra un pranzo e l’altro, tra un pacco regalo e l’altro, ci sarà tantissimo Sport da guardare in televisione, comodamente seduti sul proprio divano o anche a tavola insieme a parenti e amici. Martedì 25 dicembre e mercoledì 26 dicembre regaleranno grandissime emozioni, la proposta Sportiva sarà ...

Calciomercato Serie A - William Hill interpella gli italiani : tifosi scettici sui possibili colpi delle big : I tifosi sono scettici nei confronti delle indiscrezioni sugli imminenti acquisti dei club di Serie A e non credono ai grandi ritorni di fiamma La fine dell’anno si avvicina e per il mondo del calcio arriva il momento di tirare le somme della prima metà del campionato. Con la Serie A ormai a un passo dal giro di boa che porterà le formazioni a disputare i match di ritorno, è tempo per i club italiani di prepararsi al Calciomercato ...

FantaCalcio : le probabili formazioni del 17° turno di Serie A : Finita una giornata, eccone subito un'altra. Martedì sera il pareggio del Milan a Bologna che ha chiuso il 16° turno di campionato, sabato alle 12.30 la prima gara, Lazio-Cagliari, del 17°. Si ...

Calcio - Serie A 2019 : ufficiale l’esonero di Moreno Longo. Il Frosinone sceglie Marco Baroni : Cambio della guardia sulla panchina del Frosinone: questa mattina in conferenza stampa il presidente Maurizio Stirpe ha annunciato che Moreno Longo, che aveva riportato i ciociari in Serie A al termine della scorsa stagione, è stato sollevato dall’incarico. Al suo posto è stato chiamato, per provare a centrare la salvezza, il 55enne Marco Baroni. La decisione è stata presa ieri sera sul tardi, e punta a dare una scossa all’ambiente ...

PAGELLE / Bologna Milan - 0-0 - : FantaCalcio - i voti della partita - Serie A 16giornata - : PAGELLE Bologna Milan: Fantacalcio, i voti a tutti i protagonisti della partita di Serie A. Felsinei e rossoneri pareggiano senza reti al Dall'Ara.

Calciomercato fino al 31 gennaio? Gravina : 'Decide la Lega di Serie A' : Non ci sono dubbi riguardo all' apertura ufficiale del Calciomercato , finestra invernale che verrà inaugurata giovedì 3 gennaio ovvero la prima data utile per depositare i contratti. Via alle ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Fiorentina-Pink Sport Time dovrà essere rigiocata! L’arbitro ammette l’errore nel suo referto : Novità importanti sul fronte Fiorentina Women’s FC. La FIGC ha disposto infatti l’annullamento e la ripetizione della partita disputata il 5 dicembre tra le viola e il Pink Sport Time, al “Gino Bozzi” di Firenze, valida come recupero della terza giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Il motivo è il seguente: nel referto arbitrale il direttore di gara ha inserito un supplemento in cui si ammette ...

Calcio a 5 - i migliori italiani della decima giornata di Serie A : Murilo super - Kaká una sentenza : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il decimo turno del campionato di Calcio a 5 di Serie A 2018-2019, penultimo del girone d’andata. Andiamo ad indicare quali sono stati i migliori azzurri che si sono messi particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. Murilo FERREIRA (ACQUA&SAPONE UNIGROSS) – Senza ombra di dubbio è lui il simbolo dell’Acqua&Sapone Unigross nel rotondo successo ...

Calcio a 5 - Serie A 2018-2019 : Came Dosson-Lynx Latina 5-1 - dominio dei veneti nel posticipo della decima giornata : Nel posticipo della decima giornata del campionato di Calcio a 5 di Serie A 2018-2019, penultimo turno del girone d’andata, è la Came Dosson ad imporsi tra le mura amiche 5-1 contro il Lynx Latina al termine di un incontro che i veneti hanno gestito dall’inizio alla fine. Con questo risultato la compagine allenata da Sylvio Rocha sale a 15 punti nella classifica generale in ottava posizione, tallonando la coppia Eboli-Catania a -1. ...

Calcio femminile - le migliori italiane della decima giornata di Serie A : Girelli-Cernoia tandem vincente - Bonetti creatività al potere : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il decimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. CRISTIANA GIRELLI (JUVENTUS): Devastante: questo l’aggettivo per definire la punta bianconera. Due inzuccate e due gol di pregevole fattura che hanno permesso alla ...

Calciomercato Manchester United - l’obiettivo numero uno degli inglesi gioca in Serie A : Nel calderone pieno di problemi del Manchester United di quest’anno, uno di questi riguarda la tenuta difensiva della squadra di Mourinho. Così la società sta pensando a come migliorare il reparto a protezione di De Gea e una delle opzioni porta proprio alla Serie A. Si tratta di Kalidou Koulibaly, che rappresenta il vero obiettivo numero 1 in vista del prossimo mercato. Secondo quanto riferisce il SUN, Jose Mourinho avrebbe ...