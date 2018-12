Calcio: mercato gennaio prorogato al 31

: ? #UltimOra #Mercato Chiusura prorogata al 31 gennaio Decisione presa dall’assemblea della Lega Calcio #SkySport - SkySport : ? #UltimOra #Mercato Chiusura prorogata al 31 gennaio Decisione presa dall’assemblea della Lega Calcio #SkySport - Sport_Mediaset : Lasciare la #Juve significa... perdersi: da #Anastasi a #Higuain, la Vecchia Signora è senza rimpianti. Tantissime… - Gazzetta_it : #Mercato, Il #Flamengo frena #Gabigol. Trattativa difficile con l'#Inter -

L'assemblea della Legadi serie A ha deciso di prorogare al 31il termine del'di riparazione' invernale. In un primo tempo la campagna trasferimenti era fissata dal 3 al 18per far coincidere la chiusura con il rientro in campo (19-20), dopo la sosta. Ora la marcia indietro. Adesso la Figc dovrà mandare la richiesta alla Fifa. L'assemblea ha inoltre eletto, alla terza votazione, Luigi De Siervo, ex Infront, nuovo amministratore delegato.(Di giovedì 20 dicembre 2018)