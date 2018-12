Calcio | De Rossi ' momento è delicato'

Calciomercato Cagliari - scelto il sostituto di Castro : l’assalto nei prossimi giorni : L’infortunio di Castro ha privato il Cagliari di un jolly a centrocampo in grado di garantire imprevedibilità alla squadra rossoblu. Nelle ultime partite prima della rottura del crociato dell’argentino, Maran aveva trovato la quadra con un 4-3-2-1 in cui il suo pupillo si disimpegnava nelle due fasi rappresentando l’uomo in più. Adesso il suo infortunio impone ai sardi di reperire un sostituto, che sarebbe già stato ...

Il Calciomercato del giorno – Clamorosa bomba sulla Juventus della prossima stagione : La Juventus è reduce dalla pesante sconfitta nella gara di Champions League contro lo Young Boys, brutta prestazione per la squadra di Massimiliano Allegri che è andata incontro ad una figuraccia contro una squadra nettamente inferiore ad un punto di vista tecnico, i bianconeri si sono qualificati al primo posto della classifica ma serve un cambio di passo in vista degli ottavi di finale con il sorteggio che potrebbe regalare anche un osso ...

Calciomercato - la prossima sarà l’estate degli attaccanti : l’Inter trema - il Napoli non sogna più : La prossima estate può portare alla concretizzazione di numerosi grandi colpi di mercato riguardanti alcuni dei più forti attaccanti presenti in Europa. Si creerebbe una sorta di effetto domino con il passaggio di Edinson Cavani dal Psg all’Atletico Madrid, Karim Benzema dal Real al club parigino, Mauro Icardi dall’Inter ai Blancos. In più Morata rischia di lasciare il Chelsea in direzione Barcellona. Sarebbe questo, ...

A scuola da Baggio - Rossi e Del Piero per imparare cosa è il "Calcio felice" : Volendo trasferire questa importante operazione anche educativa nel mondo del calcio, mi è venuta in mente l'idea sulla necessità di poter allestire una clamorosa e vincente squadra di campioni. ...

Calciomercato Napoli - si pensa già alla prossima estate [GALLERY] : 1/6 Cafaro/LaPresse ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Cagliari-Roma 2-2 - pareggio amaro per i giallorossi alla Sardegna Arena : Un pari (2-2) decisamente amaro per la Roma di Eusebio Di Francesco nel match contro il Cagliari, valido per la quattordicesima giornata di Serie A. I giallorossi avanti di due gol si sono fatti raggiungere dai rossoblu, alla Sardegna Arena, nonostante i sardi abbiano concluso la loro partita 9 contro 11 per le espulsioni di Ceppitelli e di Srna. I capitolini erano andati a segno con Cristante al 14′ e Kolarov al 41′ ma poi Ionita e ...

Quelli che il Calcio – Cristina D’Avena e Melissa Satta tra gli ospiti della prossima puntata : Tra gli ospiti della puntata: Cristina D’Avena, Melissa Satta, Eleonora Pedron, Fabrizio Biasin; in collegamento Isabella Potì e dagli spalti Bruno Pizzul Torna domenica 9 dicembre alle 13.45 su Rai2 e in simulcast su Radio2 l’appuntamento settimanale con “Quelli che il Calcio”, condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. Cristina D’Avena è la grande protagonista musicale della puntata e canta, accompagnata dai Jaspers, ...

Calciomercato - Psg vicinissimo al primo colpo per la prossima stagione [NOME e DETTAGLI] : Potrebbe essere il Paris Saint Germain la prossima squadra di Frenkie de Jong, ultimo gioiello valorizzato dall’Ajax. Il poliedrico centrocampista, in grado di disimpegnarsi ottimamente anche da difensore centrale, è uno dei pezzi pregiati del mercato ed è seguito da Manchester City, Bayern Monaco e dal Psg, appunto. Il quotidiano olandese De Telegraaf riporta oggi di un incontro tra il ds del club parigino, Antero Henrique, e Marc ...

Calciomercato - Rabiot ha deciso dove giocherà l’anno prossimo : Avendo il contratto in scadenza nel prossimo giugno, Adrien Rabiot è uno dei pezzi più richiesti in sede di mercato. Il centrocampista del Psg, ha già deciso quale sarà il suo futuro. Secondo quanto riportato questa mattina da Mundo Deportivo, la decisione sarebbe quella di abbandonare Parigi per trasferirsi in Spagna a Barcellona. Questo nonostante le offerte di rinnovo proposte dalla sua attuale squadra. Il nuovo contratto con i ...

Quelli che il Calcio - i Subsonica nella prossima puntata per presentare la nuova hit : I Subsonica ospiti a Quelli che il Calcio con la loro ultima hit “Respirare”. Tra gli ospiti della puntata: “Rino Gattuso” (Ubaldo Pantani), Melissa Satta, Francesca Brienza; da Malmö Isabella Potì e dagli spalti Marco Malvaldi Torna domenica 2 dicembre alle ore 13:45 su Rai2 e in simulcast su Radio2 l’appuntamento settimanale con “Quelli che il Calcio”, condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. Ospiti musicali della puntata ...

Melania Trump addobba la Casa Bianca per Natale : palloni da Calcio - alberi rossi e i Tesori americani : Se il colore per eccellenza del Natale è il rosso, e l'America è la nazione degli eccessi, provate a immaginare come sarà addobbata la Casa Bianca per il 25 dicembre. L'istituzione per eccellenza, la residenza simbolo del potere a stelle e strisce sarà agghindata di alberi, palline e festoni completamente cremisi. Il 26 novembre Melania Trump, in un video promozionale girato appositamente per mostrare il Natale alla ...

Oltre 100 partite di Calcio sulla Rai nei prossimi mesi : Tra il prossimo dicembre e giugno 2019 sui canali Rai saranno trasmesse Oltre 100 partite delle manifestazioni calcistiche più importanti in grado di catalizzare l’attenzione di un pubblico sempre più numeroso. Archiviate le partite della Nazionale italiana in Nations League e quasi conclusi i gironi di Champions League in cui le 4 squadre italiane si stanno ben comportando, Rai Pubblicità presenta al mercato ...

Calciomercato - Giuseppe Rossi potrebbe aver trovato squadra : i dettagli : Giuseppe Rossi sta cercando in tutti i modi di trovare un club che lo accolga per dargli una nuova chance per la sua carriera calcistica Giuseppe Rossi è ormai da tempo in cerca di una nuova occasione per rimettersi in gioco. Il calciatore italiano si sta allenando con i New York Red Bulls e proprio nella franchigia della MLS potrebbe decidere di restare. Rossi ha parlato a ProSoccerUsa.com di tale possibilità: “Sono fermo da più di ...

Paolo Rossi insegnerà Calcio in Brasile : Obiettivo della collaborazione delle due leggende del calcio è scovare talenti, per farli diventare protagonisti in tutto il mondo, Italia compresa, dove Paolo Rossi ha la propria accademia, a ...