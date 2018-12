Cagliari Festa degli alberi al Borgo nuovo di San Bartolomeo

Cagliari - festa di Halloween finisce con decine di minorenni completamente ubriachi soccorsi dal 118 : Nella notte tra il 31 ottobre e il primo novembre le forze dell'Ordine e il 118 hanno dovuto soccorrere decine e decine di adoloscenti completamente ubriachi. I ragazzi, tutti tra i 15 e i 16 anni, si sono ritrovati sul lungomare Poetto per andare a bere nei locali circostanti e festeggiare la notte di Halloween e in molti hanno terminato la serata in stato confusionale.Continua a leggere