Buy per Enel

"Buy" per Vonovia : Chiusura del 12 dicembre Seduta vivace per Vonovia , tra i titoli dell'indice DAX30 , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,17%. Operatività odierna: A livello operativo, ...

Ftse Mib : intatte le chance di un recupero. I titoli Buy e sell : Mi riferisco ai timori di un rallentamento dell'economia statunitense, testimoniata dall'appiattimento della curva dei rendimenti dei titoli di Stato, ma anche ai dubbi relativi ad un accordo tra Usa ...

"Buy" per Vertex Pharmaceuticals : Chiusura del 3 dicembre Grande giornata per la compagnia farmaceutica , tra i componenti del Nasdaq 100 , che mette a segno un rialzo del 2,14%. Operatività odierna: Dal punto di vista operativo, il ...

"Buy" per DMG MORI : Chiusura del 29 novembre Seduta vivace per il produttore di macchinari per l'industria , tra i titoli dell'indice SDAX , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,04%. ...

"Buy" per American Airlines : Chiusura del 27 novembre Seduta vivace per American Airlines , tra i titoli dell'indice Nasdaq 100 , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,50%. Operatività odierna: Il ...

"Buy" per Piquadro : Chiusura del 26 novembre Seduta vivace per il produttore italiano di pelletteria , tra i titoli dell'indice FTSE Italia All-Share , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,12%. ...

"Buy" per General Motors : Chiusura del 26 novembre Grande giornata per General Motors , tra i componenti dello S&P 100 , che mette a segno un rialzo del 4,79%. Operatività odierna: Il quadro operativo implica un'indicazione di ...

Perché è meglio non acquistare dagli store cinesi come Gearbest e HonorBuy : acquistare sugli store cinesi come Gearbest e Honorbuy è da evitare, il pericolo di prodotti difettosi è dietro l’angolo e il prezzo non è il solo fattore da prendere in considerazione. come fanno gli e-commerce cinesi ad abbattere i prezzi? Una domanda che probabilmente in pochi si sono posti. No, la risposta non è Perché in Cina tutto costa meno, tutt’altro. A differenza di quanto si possa pensare, i lavoratori cinesi in Cina, ...

"Buy" per Poste Italiane : Chiusura del 26 novembre Grande giornata per la più grande infrastruttura di servizi in Italia , tra i componenti del FTSE MIB , che mette a segno un rialzo del 3,89%. Operatività odierna: Il quadro ...

Enel : Buy per Goldman Sachs : A seguito della pubblicazione del nuovo piano industriale 2019-2021, la banca d'affari americana Goldman Sachs ha emesso il giudizio buy sul più grande operatore elettrico d'Italia. Seduta positiva a ...

"Buy" per Inmobiliaria Colonial Socimi : Chiusura del 23 novembre Seduta vivace per Inmobiliaria Colonial Socimi , tra i titoli dell'indice Ibex 35 , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,98%. Operatività odierna: ...

Wall Street nella trappola di Buyback e super debito : «I fondamentali delle aziende americane restano buoni - spiega Jeffrey Cleveland, capo economista di Payden &Rygel - l'economia ha mostrato di reggere bene il rialzo dei tassi di interesse. ...

Wall Street nella trappola di Buyback e super debito : General electric fa scuola: in 10 anni le emissioni high-yield sono raddoppiate. Il riacquisto di azioni è servito a remunerare i soci e ad alzare il valore dei titoli.: fenomeno altrettanto di massa se si pensa che i buyback dal 2009 sono ammontati - stando alla banca dati S&P Market Intelligence - a 4.644 miliardi di dollari ...

