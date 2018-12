Bufera su Trump per il ritiro dalla Siria | il capo del Pentagono si dimette

Trump - Bufera sullo spot razzista. La corsa di midterm spacca gli Usa in due : NEW YORK - Ennesimo colpo basso di un presidente che ama giocare sporco. E che sa farlo molto bene. Oramai a poche ore dal voto, ad infiammare l?arena di midterm è un Donald Trump ...

Trump - è Bufera su spot anti-immigrati : 3.02 E' bufera sullo spot anti-immigrati lanciato da Trump in vista del voto del 6 novembre. Nel video, postato sui social,compare Luis Bracamontes, condannato a morte ad aprile per l'uccisione di due agenti in California. Era negli Usa illegalmente perché già espulso due volte quando,nel 2014 uccise i due poliziotti."Immigrato illegale,Luis Bracamontes, ha ucciso la nostra gente...i democratici lo hanno lasciato entrare. Gli hanno consentito ...