Borse | i tre cigni neri che hanno spazzato via 16mila miliardi nel 2018

Borse europee in calo sulla scia di Wall Street : Crescono i timori per l'andamento dell'economia mondiale nel 2019, mentre domani la Federal Reserve, la banca centrale statunitense, dovrebbe aumentare il costo del denaro nonostante il parere ...

Milano effervescente in linea con le altre Borse europee : Alla vigilia della riunione della BCE Europa si scatenano gli acquisti ; lo stesso avviene a Piazza Affari, che mostra un'ottima performance. A New York, nel frattempo, i mercati confermano una ...

Spread in netto calo su possibile deficit al 2%. Borse positive con la tregua Usa-Cina : MILANO - Ore 14.15. A poche ore dall'incontro Conte-Juncker lo Spread beneficia delle voci di un possibile ritocco del deficit italiano fino al 2% . Il differenziale cala di quasi 15 punti a 273 con ...

La tregua sui tassi fa rimbalzare le Borse : oggi tocca a Piazza Affari? : Il governatore della BoJ, Kuroda, ha ribadito che la politica espansiva continuerà per un bel po'. È stato spettacolare il cambio di rotta dei mercati Usa: l'Orso, che stava spadroneggiando a meta ...

Huawei scuote le Borse : Milano perde il 3 - 5 per cento - New York oltre il 3 : Il caso Huawei - a causa dei timori per gli effetti sulla fragile tregua commerciale Usa-Cina - ha sconvolto la giornata delle piazze finanziarie mondiali e, accompagnato da un'ulteriore correzione ...

Borse colpite dal caso Huawei - petrolio in calo mentre si incontrano i Paesi Opec : MILANO - Ore 12:50. Il caso Huawei preoccupa i mercati, ponendo già fine a quell'ottimismo sul braccio di ferro commerciale tra Usa e Cina che era scaturito dall'incontro a margine del G20 argentino . ...

Il caso Huawei scuote le Borse Si teme per la tregua sui dazi : Su richiesta degli Stati Uniti, il Canada ha arrestato la direttrice finanziaria della cinese Huawei Technologies per la potenziale violazione di sanzioni americane legate all'Iran. Attraverso la sua ambasciata in Canada, la Cina ha chiesto l'immediato rilascio di Wanzhou Meng, che dallo scorso marzo e' anche vicepresidente del gruppo Segui su affaritaliani.it

Piazza Affari e Borse europee previste in rosso in avvio - oggi Wall Street rimarrà chiusa : ... ceo di DoubleLine Capital, secondo il quale l'inversione della curva dei rendimenti dei Treasuries indica che l'economia Usa "è destinata a indebolirsi".

La tregua sui dazi piace alle Borse. Ma la resa dei conti è solo rimandata : ... di conseguenza, evitare che ulteriori avvitamenti dei mercati finanziari si trasmettano all'economia reale fino a sfociare in una recessione. Del resto, forzare la mano sarebbe stato rischioso. ...