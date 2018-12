Borsa | Tokyo | chiusura in calo | -2 | 84%

Borsa : Tokyo - apertura in calo - -0 - 89% - : ANSA, - Tokyo, 20 DIC - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi in negativo, in scia alla fase di correzione in atto a Wall Street che vede gli indici azionari Usa ai minimi del 2018, mentre si delineano ...

Tonfo alla Borsa di Tokyo - Nikkei perde 2 - 84% : Tonfo alla Borsa di Tokyo, Nikkei perde 2,84% – La Borsa di Tokyo oggi registra un Tonfo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio negativo, ha registrato 20.392,58 punti, con una perdita di 595,34 punti, pari al 2,84 per cento. In apertura l’indice ha registrato 20.779,93 punti, salendo in mattinata fino a 20.841,34 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo verso la ...

Borsa - SoftBank debutto fiacco a Tokyo : ANSA, - Tokyo, 19 DIC - debutto fiacco alla Borsa di Tokyo per la divisione di telefonia mobile di SoftBank, in quella che è la maggior Ipo di sempre in Giappone. Dopo l'apertura si è assestato a 1.

Borsa : Tokyo - apertura piatta - -0 - 04% - : ANSA, - Tokyo, 19 DIC - La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni all'insegna della cautela, riflettendo l'ampia volatilità registrata dagli indici azionari Usa e con gli investitori che attendono ...

Borsa : Tokyo - apertura piatta - -0 - 04% - : ANSA, - Tokyo, 19 DIC - La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni all'insegna della cautela, riflettendo l'ampia volatilità registrata dagli indici azionari Usa e con gli investitori che attendono ...

Borsa : Tokyo - apertura piatta - -0 - 04% - : ANSA, - Tokyo, 19 DIC - La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni all'insegna della cautela, riflettendo l'ampia volatilità registrata dagli indici azionari Usa e con gli investitori che attendono ...

Imprese : azioni di SoftBank in calo al debutto sulla Borsa di Tokyo : Tokyo, 19 dic 06:25 - , Agenzia Nova, - La divisione di telefonia mobile del gruppo giapponese SoftBank ha debuttato oggi sulla Borsa di Tokyo con una delle maggiori offerte azionarie al mondo, paragonabile a quella del colosso dell'e-commerce cinese Alibaba Group. L'ipo sulla Borsa di Tokyo punta a raccogliere oltre 2mila miliardi di yen , 18 miliardi di dollari, , ma l'apertura ...

Borsa di Tokyo ancora giù - Nikkei perde 0 - 60% : Borsa di Tokyo ancora giù, Nikkei perde 0,60% – La Borsa di Tokyo è anche oggi in ribasso. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio negativo, ha registrato 20.987,92 punti, con una perdita di 127,53 punti, pari allo 0,60 per cento. In apertura l’indice ha registrato 21.107,17 punti, mezz’ora dopo fino a 20.880,73 punti, il livello più basso della giornata, e salendo in ...

L'IPO Softbank sbanca e irrompe alla Borsa di Tokyo : Brilla Softbank , che debutterà domani sul mercato azionario di Tokyo dopo un'IPO record da 20,5 mld di euro. Un'altra colomba che spunta dal cilindro di Masayoshi Son, il Warren Buffet di origini ...

Borsa di Tokyo in deciso calo - Nikkei perde 1 - 82% : Borsa di Tokyo in deciso calo, Nikkei perde 1,82% – La Borsa di Tokyo è in deciso calo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio negativo, ha registrato 21.115,45 punti, con una perdita di 391,43 punti, pari all’1,82 per cento. In apertura l’indice ha registrato 21.275,51 punti, salendo in mattinata fino a 21.330,36 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo dopo la ...

Borsa : Tokyo - apertura in calo - -1 - 08% - : ANSA, - Tokyo, 18 DIC - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi in calo, in scia al ribasso degli indici azionari Usa e con gli investitori che anticipano il prossimo aumento dei tassi di interesse della ...

Borsa Tokyo in netto calo : Nikkei -1.08% : 1.32 La Borsa di Tokyo inizia gli scambi in calo, in scia al ribasso degli indici azionari Usa e con gli investitori che anticipano il prossimo aumento dei tassi d'interesse della Fed: una direzione che non sembra trovare d'accordo il presidente americano Donald Trump, per il quale "il costo del denaro è già troppo elevato". Il Nikkei cede l'1,08%, con una perdita di 232 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si apprezza sul dollaro a 112,80 e ...

Borsa Tokyo chiude in rialzo +0 - 62%. Ma focus su azionario globale dopo report BRI : L'indice Nikkei 225 della Borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in rialzo dello 0,62% a 21.506,88 punti. Lievemente positivi gli indici azionari cinesi, con Shanghai +0,07% e Hong Kong +0,06%, mentre ...

Borsa di Tokyo in rialzo - Nikkei guadagna 0 - 62% : Borsa di Tokyo in rialzo, Nikkei guadagna 0,62% – La Borsa di Tokyo apre la settimana in rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio positivo, ha registrato 21.506,88 punti, con un guadagno di 132,05 punti, pari allo 0,62 per cento. In apertura l’indice ha registrato 21.391,73 punti, scendendo pochi minuti dopo fino a 21.363,67 punti, il livello più basso della giornata, e ...