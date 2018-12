Boldi e De Sica tornano al cinema | ' Ma non chiamatelo cinepanettone'

Boldi e De Sica - amici come prima a Napoli : Servizio di Rossella Grasso

Con “Amici come prima” Boldi e De Sica hanno ucciso il Cinepanettone. Ed era ora : Era da diverso tempo che non stava bene, che si era infiacchito, imbolsito, claudicante. Resisteva per abitudine, più che per necessità. Resisteva perché nessuno aveva avuto il coraggio di salutarlo, impacchettarlo, metterlo via per sempre. Serviva un colpo a effetto. C'hanno pensato Christian De Si

Boldi e De Sica di nuovo insieme : «Ci siamo innamorati come Jack e Rose in Titanic» : Massimo Boldi e Christian De Sica di nuovo insieme. Il duo comico che ha contribuito al successo dei cosiddetti “cinepanettoni”, dopo tredici anni di divorzio torna a recitare nella commedia di Natale Amici come prima (dal 19 dicembre nelle sale). «Non abbiamo mai litigato – assicurano – siamo sempre stati amici, e anzi, ora siamo più amici di prima». E dicono di più: «Ci siamo innamorati come Jack e Rose in Titanic». Amici come ...

Massimo Boldi spiega perchè si era allontanato da De Sica e si racconta : “Esco con tante ragazze e uso il viagra”. Clicca per l’intervista : Mentre al cinema Massimo Boldi torna con Christian De Sica, l’attore di Luino si lascia andare a confidenze privatissime. Dopo aver spiegato che il suo addio (temporaneo) a Christian De Sica è avvenuto a... L'articolo Massimo Boldi spiega perchè si era allontanato da De Sica e si racconta: “Esco con tante ragazze e uso il viagra”. Clicca per l’intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, ...

"Amici come prima" - il cinepanettone di Boldi e De Sica sbarca al Kennedy : Per quanto tempo riuscirà a tenere nascosta a tutti la sua doppia identità? Spettacoli: 17.30 - 19.30 - 21.30 , ad eccezione di giovedì 20 dicembre per sala riservata, . Info/Tel.: 080 - 4413150

Massimo Boldi : 'Lasciai De Sica per colpa di De Laurentiis' : L'attore spiega il motivo della rottura con il collega: 'Il produttore era molto ingombrante: interveniva sulla sceneggiatira, decideva cosa andava bene. Ero stufo e accettai l'offerta di Medusa'

Massimo Boldi e la verità sull'addio a De Sica : "L'ho lasciato per colpa di De Laurentiis" : Manca soltanto un giorno all'uscita del nuovo cinepanettone che vede (ancora) sullo stesso set Christian De Sica e Massimo Boldi."Era ora", diranno i fan dei due attori. De Sica e Boldi, infatti, hanno fatto la storia dei film di Natale. Poi una lite, l'allontanamento e ora (finalmente) la pace. Sul loro conto ne sono state dette di cotte e di crude. C'era chi non ha mai creduto nella loro separazione: "Tutto organizzato". E chi invece era ...

Massimo Boldi : "Lasciai De Sica perché non sopportavo De Laurentiis : metteva becco su tutto" : "Aurelio De Laurentiis era molto ingombrante: decideva cosa andava bene e cosa no nei copioni, interveniva nella sceneggiatura, metteva becco sulle parti da girare insieme e su quelle da recitare da soli. Ero un po' stufo, solo. Accettai l'offerta di Medusa e mi misurai con un progetto soltanto mio. Non abbandonai Christian, ma De Laurentiis". In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, Massimo Boldi torna sulla rottura con lo storico ...

Boldi-De Sica - coppia di Natale : Questo Natale tornano insieme al cinema dopo 13 anni Christian De Sica e Massimo Boldi. “Amici come prima” è il titolo del film, che uscirà nelle sale il 19 dicembre. I due attori sono stati il volto del cinepanettone, un genere che ha avuto un grande successo negli anni Novanta e Duemila. Numeri di

Domenica In - Christian De Sica e Massimo Boldi : «Siamo tornati grandi amici» : Il titolo del loro nuovo film è estremamente significativo del loro riavvicinamento: Christian De Sica e Massimo Boldi sono tornati Amici come prima . I due attori, ospiti di Mara Venier a Domenica In ...

Amici Come Prima di Christian De Sica e Massimo Boldi fa discutere per come viene trattata l'omosessualità - : ... transessuali , compresa Elenoire Ferruzzi , e omosessuali, mai un 'cinepanettone' della coppia era stato tanto inclusivo ha scritto CineBlog se non fosse che la visione del mondo LGBT di De Sica & ...

Domenica In - la domanda di Mara Venie a Massimo Boldi e Christian De Sica : cala il gelo in studio : Una 'caciara allucinante'. L'intervista di Mara Venier al mitico duo Massimo Boldi e Christian De Sica a Domenica In non raccoglie il favore di molti telespettatori. Soprattutto, non convince la '...