Boldi e De Sica di nuovo insieme | «Ci siamo innamorati come Jack e Rose in Titanic»

Massimo Boldi spiega perchè si era allontanato da De Sica e si racconta : "Esco con tante ragazze e uso il viagra". Clicca per l'intervista : Mentre al cinema Massimo Boldi torna con Christian De Sica, l'attore di Luino si lascia andare a confidenze privatissime. Dopo aver spiegato che il suo addio (temporaneo) a Christian De Sica è avvenuto a...

"Amici come prima" - il cinepanettone di Boldi e De Sica sbarca al Kennedy : Per quanto tempo riuscirà a tenere nascosta a tutti la sua doppia identità? Spettacoli: 17.30 - 19.30 - 21.30 , ad eccezione di giovedì 20 dicembre per sala riservata, . Info/Tel.: 080 - 4413150

Massimo Boldi : 'Lasciai De Sica per colpa di De Laurentiis' : L'attore spiega il motivo della rottura con il collega: 'Il produttore era molto ingombrante: interveniva sulla sceneggiatira, decideva cosa andava bene. Ero stufo e accettai l'offerta di Medusa'

Massimo Boldi e la verità sull'addio a De Sica : "L'ho lasciato per colpa di De Laurentiis" : Manca soltanto un giorno all'uscita del nuovo cinepanettone che vede (ancora) sullo stesso set Christian De Sica e Massimo Boldi."Era ora", diranno i fan dei due attori. De Sica e Boldi, infatti, hanno fatto la storia dei film di Natale. Poi una lite, l'allontanamento e ora (finalmente) la pace. Sul loro conto ne sono state dette di cotte e di crude. C'era chi non ha mai creduto nella loro separazione: "Tutto organizzato". E chi invece era ...

Massimo Boldi : "Lasciai De Sica perché non sopportavo De Laurentiis : metteva becco su tutto" : "Aurelio De Laurentiis era molto ingombrante: decideva cosa andava bene e cosa no nei copioni, interveniva nella sceneggiatura, metteva becco sulle parti da girare insieme e su quelle da recitare da soli. Ero un po' stufo, solo. Accettai l'offerta di Medusa e mi misurai con un progetto soltanto mio. Non abbandonai Christian, ma De Laurentiis". In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, Massimo Boldi torna sulla rottura con lo storico ...

Boldi-De Sica - coppia di Natale : Questo Natale tornano insieme al cinema dopo 13 anni Christian De Sica e Massimo Boldi. “Amici come prima” è il titolo del film, che uscirà nelle sale il 19 dicembre. I due attori sono stati il volto del cinepanettone, un genere che ha avuto un grande successo negli anni Novanta e Duemila. Numeri di

Domenica In – Quattordicesima puntata del 16 dicembre 2018 – Boldi e De Sica - Arbore - Insinna tra gli ospiti. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni

Il titolo del loro nuovo film è estremamente significativo del loro riavvicinamento: Christian De Sica e Massimo Boldi sono tornati Amici come prima . I due attori, ospiti di Mara Venier a Domenica In

Amici Come Prima di Christian De Sica e Massimo Boldi fa discutere per come viene trattata l'omosessualità - : ... transessuali , compresa Elenoire Ferruzzi , e omosessuali, mai un 'cinepanettone' della coppia era stato tanto inclusivo ha scritto CineBlog se non fosse che la visione del mondo LGBT di De Sica & ...

Domenica In - la domanda di Mara Venie a Massimo Boldi e Christian De Sica : cala il gelo in studio : Una 'caciara allucinante'. L'intervista di Mara Venier al mitico duo Massimo Boldi e Christian De Sica a Domenica In non raccoglie il favore di molti telespettatori. Soprattutto, non convince la '...

Domenica In - Christian De Sica e Massimo Boldi : «Stare sul set insieme è come una vacanza» : Il titolo del loro nuovo film è estremamente significativo del loro riavvicinamento: Christian De Sica e Massimo Boldi sono tornati Amici come prima . I due attori, ospiti di Mara Venier a Domenica In ...

Massimo Boldi - Christian De Sica e la verità sulla lite : «Mai successo - lo dicevamo per assecondare gli altri» : Massimo Boldi e Christian De Sica , dopo anni di separazione, come riportato da Leggo.it sono tornati insieme sul grande schermo col cinepanettone Natale a Miami. I due dopo anni di proficua ...

Le location di 'Amici come prima' di Boldi e De Sica sul Lago di Como