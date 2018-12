Boca Juniors | un club momentaneamente senza allenatore

Boca Juniors - clamorosa suggestione per il dopo Schelotto : In casa Boca Juniors si sta provando a smaltire l’amarezza post finale di Coppa Libertadores iniziando a pensare a come aprire un nuovo ciclo vincente. L’allontanamento di Schelotto dalla panchina xeneize richiede che si parta proprio dalla scelta di un nuovo tecnico, così il fresco ds nerazzurro Burdisso e il presidente Angelici hanno pensato a un nome clamoroso: infatti, stando a TyC Sports, la dirigenza gialloblu avrebbero ...

Calciomercato Arsenal : nel mirino un giocatore del Boca Juniors : Calciomercato Premier League: l’Arsenal cerca un rinforzo in attacco. A gennaio potrebbe arrivare Cristian Pavon dal Boca Juniors.Calciomercato Arsenal Cristian Pavon / Tra i tanti profili richiesti dal tecnico dell’Arsenal Unai Emery, c’è sicuramente il nome di Cristian Pavon. Ebbene, stando alle indiscrezioni riportate dal ‘Sun’, i Gunners avrebbero già sondato il terreno per il centrocampista argentino, classe ...

Boca Juniors - Tevez e il sogno Libertadores : “Non mi ritiro - voglio riprovare a vincere la coppa” : Tevez non si ritirerà. La delusione per la sconfitta nella finale di Copa Libertadores lo ha spinto a posticipare l’addio al calcio, che aveva annunciato qualche mese fa. In un’intervista a una radio argentina, l’ex attaccante della Juventus ha sottolineato quando significhi per lui far contenti i sostenitori del Boca: “I tifosi sognano di arrivare nuovamente in finale e vincere, esattamente come me. Non posso ...

Argentina - tifosi del Boca Juniors ne uccidono uno del River Plate : Omicidio per motivi di tifo nella provicinia di Misiones, Argentina,: Exequiel Aaron Neris, che stava rientrando a casa dai festeggiamenti per la vittoria del River Plate in Copa Libertadores , è ...

Tragedia a Buenos Aires : tifosi del Boca Juniors uccidono ragazzo del River Plate : Buenos Aires, ARGENTINA, - Due tifosi del Boca Juniors avrebbero ucciso con una coltellata un tifoso del River Plate che festeggiava la vittoria della sua squadra nella Coppa Libertadores , a seguito ...

River Plate-Boca Juniors - si chiude un’era in Libertadores : Con la finale di ritorno tra le due squadre più blasonate d’Argentina si è chiusa un’era in Libertadores, dalla prossima edizione la finale sarà secca.Al fischio finale di River Plate-Boca Juniors molti appassionati di futbol sudamericano si saranno per un momento guardati indietro.Per ben 57 edizioni le due finaliste si sono affrontate in un doppio confronto che dalla prossima edizione del torneo non ci sarà più.Dall’anno ...

Finale Copa Libertardores – Il dramma dei tifosi del Boca Juniors : il Superclasico visto con gli occhi di chi ha perso [GALLERY] : Il lato amaro del calcio, la prospettiva degli sconfitti: tutta la delusione dei tifosi del Boca Juniors dopo la sconfitta nella Finale di Copa Libertadores contro il River Plate Da una parte la gioia per il succcesso, il tripudio di colori bianco e rossi, i tifosi del River Plate che coronano il sogno di una vita: quello di vedere i Millonarios vincere il Superclasico in Finale di Copa Libertadores. Dall’altra, inevitabilmente, la ...

Il River Plate supera il Boca Juniors 3-1 e conquista la quarta Libertadores : Il River si aggiudica il Superclasico del Bernabeu e si laurea campione del Sud America per la quarta volta L'articolo Il River Plate supera il Boca Juniors 3-1 e conquista la quarta Libertadores è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Video/ River Plate Boca Juniors - 3-1 dts - : highlights e gol della finale - Copa Libertadores 2018 - - IlSussidiario.net : Video River Plate Boca Juniors , 3-1 dts, : highlights e gol della finale della Copa Libertadores 2018 giocata a Madrid domenica 9 dicembre.

La Copa Libertadores è del River Plate - Boca Juniors sconfitto 3-1 ai supplementari : X Copa Libertadores, River Plate-Boca Juniors 3-1 River, la Copa in rimonta Tutti i calciatori a River Plate-Boca Juniors Il mondo del calcio a River-Boca Serie A, Milan-Torino 0-0: le foto del match ...

Highlights River Plate Boca Juniors : cronaca e tabellino Coppa Libertadores : River Plate Boca Juniors, IL SUPERCLASICO È BIANCOROSSO – Doveva entrare nella storia come la doppia finale più importante, sentita e bella della storia non solo del Superclasico, ma di tutta quella della Libertadores e in un certo senso ci è diventata. Dopo il 2-2 de La Bombonera, il River Plate trionfa al Santiago Bernabéu […] L'articolo Highlights River Plate Boca Juniors: cronaca e tabellino Coppa Libertadores proviene da Serie A ...

River Plate-Boca Juniors 3-1 - i Millonarios vincono il Superclasico a Madrid e alzano la Copa Libertadores! : Il River Plate ha vinto la Copa Libertadores 2018 e si è laureato Campione del Sudamerica per la quarta volta nella storia dopo i sigilli del 1986, 1996 e 2015. I Millonarios hanno vinto la partita del secolo, il Superclasico argentino che non si è giocato al Monumental a causa degli incidenti al di fuori dello stadio e che è stato spostato al Santiago Bernabeu di Madrid. Nella capitale spagnolo è andato in scena uno spettacolo puro, la partita ...

Delirio River - vince la Coppa Libertadores : lacrime per il Boca Juniors - 3-1 e spettacolo dopo i tempi supplementari [FOTO e VIDEO] : 1/57 AFP/LaPresse ...

LIVE River Plate-Boca Juniors in DIRETTA : 1-1 - il Superclasico si decide ai supplementari! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di River Plate-Boca Juniors, Finale di ritorno della Copa Libertadores 2018. Il giorno dell’attesissimo Superclasico è finalmente arrivato: dopo i tafferugli al di fuori del Monumental, l’incontro è stato spostato e non si giocherà poi a Buenos Aires (Argentina) ma a Madrid. Al Santiago Bernabeu, campo neutro, verrà incoronata la Regina del Sudamerica: si riparte dal 2-2 della Finale ...