“Bluemed” e l’Italia per lo sviluppo sostenibile del Mediterraneo | del mare | per le

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Si è tenuto il 20 dicembre presso l’aula Marconi del Consiglio nazionale delle ricerche (piazzale Aldo Moro 7, Roma) ‘della ricerca per la crescita blu nel’. Una giornata per la divulgazione della ricerca sul, in collaborazione tra Cnr, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Miur), e Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci). Durante il convegno è stato presentato il libro bianco Bluemed (Research and Innovation Initiative for Blue Growth and Jobs in the Mediterranean Area), elaborato da un ampio gruppo che ha coinvolto gli Enti pubblici di ricerca, il MIUR, il MAECI e tutti i Ministeri con competenze marine, le Università e l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e loeconomico(ENEA) che mira alla definizione di traiettorie future per una crescitadei settori ...