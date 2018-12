Big Sanremo 2019 | in gara Il Volo | Irama | Loredana Berté e Ultimo

Sanremo : annunciati i primi 11 'Big'; Turci - Cristicchi e Bertè : Paola Turci, Simone Cristicchi, Anna Tatangelo e Loredana Bertè, sono alcuni tra i primi 11 dei 22 'big' che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo che andrà in onda su Rai 1 dal 5 al 9 febbraio 2019 in diretta dal Teatro Ariston e che vede per il secondo anno consecutivo la direzione artistica di Claudio Baglioni. Lo hanno annunciato Pippo Baudo e Fabio Rovazzi durante la prima serata di Sanremo ...

Sanremo Giovani : Einar è il primo vincitore e raggiunge i Big al Festival : Einar - Sanremo Giovani La gara di Sanremo Giovani ha proclamato in diretta su Rai 1 una delle due nuove proposte che entrano di diritto – insieme ai big – a far parte del cast del Festival di Sanremo 2019. Il primo vincitore tra i Giovani è Einar. Nella prima puntata della ‘mini kermesse’ condotta da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, il cantante italo-cubano ha conquistato tutti con la sua Centomila volte, canzone scritta ...

Sanremo Giovani - la sfida di 24 esordienti : due canterranno all'Ariston tra i Big. L'augurio di Baglioni : Sanremo - 'Il Festival di Sanremo è il Colosseo della musica, ma non solo nel senso dell'arena degli spettacoli e delle sfide. Non c'è manifestazione più conosciuta e seguita in Italia. E lo stesso vale in tante altre parti del mondo dove vanta una fama che lo fa essere uno degli eventi e dei nomi ...