Biathlon | Sprint 7 | 5 km femminile Nove Mesto 2018 | la startlist e i pettorali di

Biathlon - Coppa del Mondo Nove Mesto 2018 : Johannes Boe trionfa nella sprint - Fourcade fuori dalla zona punti - indietro gli azzurri : E’ un Johannes Boe semplicemente perfetto quello della 10 km sprint a Nove Mesto (Repubblica Ceca), terza tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Il norvegese, grande favorito della vigilia, ha conquistato la terza sprint stagionale, trovando lo zero al poligono e sciorinando una prestazione sontuosa sugli sci. Per lui, dunque, si tratta della 26esima vittoria in carriera e della 15esima in questo format che si presta piuttosto ...

LIVE Biathlon - Sprint 10 km Nove Mesto 2018 in DIRETTA : Boe ipoteca la vittoria - Hofer sbaglia troppo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint maschile di Nove Mesto, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. Inizia il lungo fine settimana in Repubblica Ceca, si incomincia con la 10 km riservata agli uomini e si preannuncia come sempre grande spettacolo, c’è grande attesa per l’annunciato duello tra Johannes Boe e Martin Fourcade: il norvegese ha vinto le prime due gare stagionali in questo format ma ...

Biathlon - Ibu Cup junior : vittorie di Stalder e di Kaisheva nella sprint di Station Des Rousses - gli azzurri Durand e Comola nella top10 : Prime gare individuali nella tappa di Ibu Cup junior a Station Des Rousses, in Francia. Sulle nevi transalpine sono andate in scena le due sprint: la 10 km maschile e la 7.5 km femminile. Tra gli uomini il successo è andato allo svizzero Sebastian Stalder, per la prima volta sul gradino più alto del podio. L’elvetico ha prevalso grazie ad un’ottima prova al poligono (un solo errore nelle prima serie di tiro) e gestendo molto bene ...

Biathlon - Coppa del Mondo Nove Mesto 2018 : domani la sprint femminile. Duello rusticano Wierer-Vittozzi - Dahlmeier ed Eckhoff per far saltare il banco : La Coppa del Mondo di Biathlon fa tappa in Repubblica Ceca: per le donne ci saranno tre giorni consecutivi di gare a Nove Mesto. Si parte domani, venerdì 21, alle ore 17.30 con la 7.5 km sprint, poi le ragazze avranno poco tempo per recuperare, infatti sabato 22 sarà già tempo della 10 km inseguimento: lo start è fissato alle ore 17.00. Anche in questo caso meno di 24 ore e si ritornerà in pista: domenica 23 si disputerà la prima mass start ...

Biathlon oggi - Coppa del Mondo Nove Mesto 2018 : orario d’inizio e come vedere in tv la Sprint maschile. I pettorali di partenza : La Coppa del Mondo di Biathlon fa tappa in Repubblica Ceca: quattro giorni di gare a Nove Mesto proveranno a dare una nuova conformazione alla classifica. Questa volta a scendere in pista per primi saranno gli uomini che oggi, giovedì 20 dicembre, alle ore 17.30 affronteranno la Sprint. Di seguito il programma completo della prima delle gare maschili della terza tappa di Coppa del Mondo di Biathlon: Coppa del Mondo di Biathlon – Nove Mesto ...

Biathlon - Coppa del Mondo Nove Mesto 2018 : Johannes Boe il favorito della sprint - Fourcade in crescita - gli azzurri vogliono sorprendere : Ci siamo. Domani prenderà il via la terza tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019 a Nove Mesto (Repubblica Ceca). Sulle nevi ceche sarà la sprint maschile a dare il via alle danze e le grandi attese sono per loro due, i duellanti della specialità: Johannes Boe e Martin Fourcade. Il bilancio nel format, dopo i round di Pokljuka (Slovenia) e di Hochfilzen (Austria), è tutto favorevole alla scandinavo che si è imposto in entrambe le ...

Biathlon - IBU Cup Val Ridanna 2018 : nelle sprint odierne vincono il norvegese Dale e la russa Morozova : La tappa italiana dell’IBU Cup di Biathlon in Val Ridanna non sorride all’Italia: nelle sprint odierne successi per il norvegese Johannes Dale e per la russa Anastasiia Morozova, mentre nella tappa dell’IBU Junior Cup in corso a Lenzerheide, in Svizzera, dopo il successo del nostro Patrick Braunhofer al maschile, tra le donne l’individuale va alla francese Camille Bened. Nella sprint maschile vittoria del norvegese ...

Biathlon – Sprint Hochfilzen : Hofer 12° - anche Windisch a punti : Hofer 12° nella Sprint di Hochfilzen, a punti anche Windisch. Johannes Boe batte Fourcade e allunga in vetta alla classifica Vince ancora Johannes Boe ed è la terza volta su quattro gare individuali disputate in questa stagione. Il norvegese si prende la Sprint di Hochfilzen e lo fa davanti a Martin Fourcade, così sembra quasi un passaggio di consegne tra il giovane rivale e il numero uno indiscusso degli ultimi anni del Biathlon. Boe ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018 : Johannes Boe domina la sprint di Hochfilzen davanti a Fourcade - Lukas Hofer 12° : Johannes Boe ha vinto la sprint di Hochfilzen, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di Biathlon. In Austria, con temperature molto rigide e in uno scenario completamente innevato, il norvegese ha dettato legge nonostante un errore al poligono nella serie in piedi: il 25enne si è letteralmente scatenato sugli sci e ha dominato mettendo in fila tutti i rivali, risultando imprendibile nei 10 km di gara (14esima vittoria in carriera nel format). ...

LIVE Biathlon - Sprint 10 km Hochfilzen 2018 in DIRETTA : Johannes Boe domina nonostante un errore al poligono! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 10 km Sprint maschile della seconda tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’esordio a Pokljuka, in Slovenia, il circuito maggiore si è trasferito a Hochfilzen, in Austria. Ieri si sono aperte le danze con la Sprint femminile, oggi, venerdì 13 dicembre, a partire dalle ore 14.15 tocca agli uomini in una gara che vedrà al via ben cinque italiani. Per quanto concerne la Sprint odierna i ...

Biathlon - lo sprint di Dorothea Wierer è roba da film western. Altro che Clint Eastwood : di Gius Molly * Immaginate di trovarvi a un poligono di tiro dopo una galoppata di qualche chilometro sugli sci con il cuore che batte all’impazzata. Immaginate un bersaglio lontano 50 metri di un diametro di 4,5 cm se sparate sdraiati e 11,5 cm se sparate in piedi. Ora immaginate in siffatte condizioni di sparare al ritmo di un secondo a mezzo a colpo: bene, avrete un’idea di quello che riesce a fare Dorothea Wierer, leader di Coppa del Mondo e ...