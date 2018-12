Biathlon | Coppa del Mondo Nove Mesto 2018 | Johannes Boe trionfa nella sprint | Fourcade

Biathlon - Coppa del Mondo Nove Mesto 2018 : domani la sprint femminile. Duello rusticano Wierer-Vittozzi - Dahlmeier ed Eckhoff per far saltare il banco : La Coppa del Mondo di Biathlon fa tappa in Repubblica Ceca: per le donne ci saranno tre giorni consecutivi di gare a Nove Mesto. Si parte domani, venerdì 21, alle ore 17.30 con la 7.5 km sprint, poi le ragazze avranno poco tempo per recuperare, infatti sabato 22 sarà già tempo della 10 km inseguimento: lo start è fissato alle ore 17.00. Anche in questo caso meno di 24 ore e si ritornerà in pista: domenica 23 si disputerà la prima mass start ...

Biathlon oggi - Coppa del Mondo Nove Mesto 2018 : orario d’inizio e come vedere in tv la Sprint maschile. I pettorali di partenza : La Coppa del Mondo di Biathlon fa tappa in Repubblica Ceca: quattro giorni di gare a Nove Mesto proveranno a dare una nuova conformazione alla classifica. Questa volta a scendere in pista per primi saranno gli uomini che oggi, giovedì 20 dicembre, alle ore 17.30 affronteranno la Sprint. Di seguito il programma completo della prima delle gare maschili della terza tappa di Coppa del Mondo di Biathlon: Coppa del Mondo di Biathlon – Nove Mesto ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer sempre in vetta! : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Fourcade insegue Boe! : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e il francese Martin Fourcade ha iniziato la propria ricorsa verso la sua ottava vittoria consecutiva nella Classifica generale. Un fenomeno assoluto il 30enne nativo di Perpignan desideroso di regalarsi nuovi trionfi ed essere protagonista di nuove imprese. Non sarà cosa facile perché il norvegese Johannes Boe vorrà contrastarlo. Lo ...

Biathlon - Coppa del Mondo Nove Mesto 2018 : Johannes Boe il favorito della sprint - Fourcade in crescita - gli azzurri vogliono sorprendere : Ci siamo. Domani prenderà il via la terza tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019 a Nove Mesto (Repubblica Ceca). Sulle nevi ceche sarà la sprint maschile a dare il via alle danze e le grandi attese sono per loro due, i duellanti della specialità: Johannes Boe e Martin Fourcade. Il bilancio nel format, dopo i round di Pokljuka (Slovenia) e di Hochfilzen (Austria), è tutto favorevole alla scandinavo che si è imposto in entrambe le ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018-2019 : Laura Dahlmeier brucia le tappe! La tedesca rientrerà in gara a Nove Mesto : All’inizio della stagione il suo rientro alle gare nel circuito maggiore era stato annunciato per il gennaio 2019, invece la tedesca Laura Dahlmeier, dopo la partecipazione alla staffetta singola di IBU Cwp in Val Ridanna nello scorso week end, ritornerà alle gare in Coppa del Mondo venerdì con la sprint in programma a Nove Mesto, in Repubblica Ceca. L’annuncio ufficiale è stato dato al sito fondoitalia.it dall’allenatore ...

Biathlon - Coppa del Mondo Nove Mesto 2018 : nuovo capitolo della saga Fourcade vs Boe. Gli azzurri vogliono crescere : Martin Fourcade contro Johannes Thingnes Bø oppure Johannes Thingnes Bø contro Martin Fourcade. Comunque la vediamo sono sempre loro a dividersi il palcoscenico della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Al momento è il norvegese a condurre 3-2 nel computo dei successi stagionali: la sprint, l’inseguimento a Pokljuka (Slovenia) e la sprint ad Hochfilzen (Austria) con il marchio del 25enne nativo di Stryn, mentre il sette volte vincitore ...

Biathlon - Coppa del Mondo Nove Mesto 2018 : gli orari delle gare e come vederle in tv e streaming : La Coppa del Mondo di Biathlon fa tappa in Repubblica Ceca: quattro giorni di gare a Nove Mesto proveranno a dare una nuova conformazione alla classifica. Questa volta a scendere in pista per primi saranno gli uomini, che giovedì 20 alle ore 17.30 affronteranno la sprint, stesso format in cui saranno impegnate il giorno dopo, venerdì 21, alla stessa ora, le donne. Proprio le ragazze avranno poco tempo per recuperare, infatti sabato 22 sarà già ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018-2019 - Nove Mesto. Tracciato ad alto gradimento per l’Italia a caccia di conferme : La Coppa del Mondo di Biathlon scende dai 1000 e passa metri di Hochfilzen ai 620 di Nove Mesto, in Repubblica Ceca e tutta in discesa appare anche la prima parte di stagione della squadra azzurra che si è presa tante soddisfazioni, soprattutto al femminile, nelle prime due tappe di Pokljuka e Hochfilzen e non vuole fermarsi. Il Tracciato di Nove Mesto negli ultimi cinque anni, ha ospitato nel 2013 il Campionato del Mondo e nel 2014 e nel 2016 ...

La Coppa del Mondo di Biathlon scende dai 1000 e passa metri di Hochfilzen ai 620 di Nove Mesto, in Repubblica Ceca e tutta in discesa appare anche la prima parte di stagione della squadra azzurra che si è presa tante soddisfazioni, soprattutto al femminile, nelle prime due tappe di Pokljuka e Hochfilzen e non vuole fermarsi. Il Tracciato di Nove Mesto che, negli ultimi cinque anni, ha ospitato (nel 2013) il Campionato del Mondo, nel 2014 e nel ...

