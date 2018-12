Basket | Eurolega 2019 | il Panathinaikos esonera Xavi Pacual | arriva coach Rick Pittino

Basket - Eurolega 2019 : Milano nella tana del Panathinaikos - serve una vittoria per uscire dalla crisi : Doppio impegno in questa settimana per l’Olimpia Milano. La formazione guidata da Simone Pianigiani torna in campo domani, venerdì 21 dicembre, per la quattordicesima giornata dell’Eurolega 2018-2019 di Basket. Trasferta decisamente complicata per Mike James e compagni sul campo del Panathinaikos Atene, in una sfida da considerarsi in tutto e per tutto uno scontro diretto, visto che entrambe le formazioni sono in piena lotta per un ...

Basket - il momento Olimpia tra campionato ed Eurolega : i due volti di Milano : Cosa succede a Milano? Bella, anzi bellissima che più bella non si può in Italia, con una striscia ancora aperta di 10 vittorie consecutive a fronte di zero sconfitte, record assoluto dell'era moderna ...

Basket - Eurolega 2019 : i problemi di Milano - le prospettive in vista del Panathinaikos : Da 6-2 a 6-7, da un bilancio positivo a uno (leggermente) negativo, dalle battaglie contro Real Madrid e CSKA Mosca agli affanni di un periodo oltremodo pieno di partite. L’Eurolega di Milano, sia chiaro, è ancora tutta da giocare, ma la sconfitta di ieri contro il Bayern Monaco di certo non lascia sul terreno danni minimi. Ad oggi l’Olimpia è appaiata nel gruppo in settima posizione con altre quattro squadre: lo Zalgiris Kaunas, il ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano perde 80-78 con il Bayern Monaco - quinto ko di fila per l'AX : L' Olimpia Milano cede 80-78 al Bayern Monaco nel 13° turno di Eurolega , incassando il quinto ko consecutivo in Europa . Al Forum la squadra di Simone Pianigiani ha perso l'ennesima occasione di ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : prosegue la crisi di Milano. Olimpia sconfitta al Forum in volata dal Bayern Monaco : prosegue la crisi dell’Olimpia Milano. Quinta sconfitta consecutiva in Eurolega per l’Armani Exchange e questa volta il ko arriva in casa contro il Bayern Monaco, che espugna il Forum per 80-78 al termine di una partita incredibile e che si è decisa solamente negli ultimi secondi, con l’Olimpia che ha sempre con Mike James prima il pallone della vittoria e poi anche quello del pareggio. Proprio l’americano è il miglior ...

LIVE Milano-Bayern Monaco Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : bavaresi avanti 40-41 all’intervallo lungo : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia A|X Armani Exchange Milano-Bayern Monaco, valevole per la tredicesima giornata di Eurolega 2018-2019. L’incontro si gioca al Mediolanum Forum di Assago. Per gli uomini di Simone Pianigiani arriva la sfida a una delle dirette concorrenti per l’accesso ai quarti di finale, ed è solo il primo di due scontri di questo genere: dopodomani, infatti, ci sarà la trasferta di Atene, nel ...

LIVE Milano-Bayern Monaco Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : Jerrells porta l’Olimpia sul 16-15 con due triple a fine primo quarto : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia A|X Armani Exchange Milano-Bayern Monaco, valevole per la tredicesima giornata di Eurolega 2018-2019. L’incontro si gioca al Mediolanum Forum di Assago. Per gli uomini di Simone Pianigiani arriva la sfida a una delle dirette concorrenti per l’accesso ai quarti di finale, ed è solo il primo di due scontri di questo genere: dopodomani, infatti, ci sarà la trasferta di Atene, nel ...

LIVE Milano-Bayern Monaco Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : scontro diretto quasi decisivo per i play-off : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia A|X Armani Exchange Milano-Bayern Monaco, valevole per la tredicesima giornata di Eurolega 2018-2019. L’incontro si gioca al Mediolanum Forum di Assago. Per gli uomini di Simone Pianigiani arriva la sfida a una delle dirette concorrenti per l’accesso ai quarti di finale, ed è solo il primo di due scontri di questo genere: dopodomani, infatti, ci sarà la trasferta di Atene, nel ...

Basket femminile - Eurolega 2018-2019 : Schio cade in Russia - contro il Nadezhda arriva la settima sconfitta consecutiva : arriva anche la settima sconfitta per Schio nell’Eurolega 2018-2019 di Basket femminile. Ad Orenburg, in Russia, nella settima e ultima giornata del girone di andata della prima fase, il Nadezhda supera la formazione veneta con il punteggio di 67-51. Fatale alle ragazze di Pierre Vincent, come spesso purtroppo in questa stagione, un pessimo terzo quarto, in cui la squadra russa è riuscita a guadagnare un buon margine per gestire in ...

Olimpia Milano-Beyern Monaco - Eurolega Basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Questa sera l’Olimpia Milano torna in campo per la tredicesima giornata della stagione regolare dell’Eurolega 2018-2019 di basket. La formazione guidata da Simone Pianigiani attende al Forum i tedeschi del Bayern Monaco per ripartire dopo quattro sconfitte consecutive e chiudere la prima serie negativa della stagione europea. L’importanza della sfida è evidente guardando la classifica: le due squadre sono infatti appaiate al ...

Basket - Eurolega 2019 : Olimpia Milano-Bayern Monaco - è già uno spareggio per i play-off : Si avvicina il momento in cui l’Eurolega 2018-2019 si porterà al giro di boa. Nella giornata numero 13 l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano riceve al Mediolanum Forum il Bayern Monaco allenato dal coach montenegrino Dejan Radonjic. C’è un dato particolare legato a questa partita: dal momento che il girone di ritorno non segue lo stesso ordine di incontri di quello d’andata, le due squadre si ritroveranno di fronte in ...

Basket - Eurolega 2019 : Panathinaikos-Olimpia Milano. Programma - orario e tv. Come vederla in streaming : Si giocherà venerdì sera il secondo dei due incontri che compongono l’ultimo doppio turno dell’anno per quanto riguarda l’Eurolega 2018-2019. L’avversario è di quelli complessi, l’arena è tra le più calde d’Europa: per l’Olimpia Milano c’è il Panathinaikos, a OAKA. La formazione di Simone Pianigiani verrà dalla partita contro il Bayern Monaco al Mediolanum Forum di Assago, mentre il Panathinaikos ...

Basket femminile - Eurolega 2018-2019 : un’ottima Schio lotta ma non basta - contro Ekaterinburg arriva la sesta sconfitta : Serviva un’impresa a Schio per superare la formazione russa del UMMC Ekaterinburg. La squadra italiana affrontava le campionesse d’Europa in carica nella sesta giornata dell’Eurolega 2018-2019 di Basket. Non è bastata una prestazione di primissimo livello, probabilmente la migliore in stagione, a Francesca Dotto e compagne per trovare la prima vittoria nella competizione. Le ragazze di Pierre Vincent si sono arrese con il ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano perde 92-85 con il Fenerbahce. Quarto ko di fila per l'AX : Fenerbahce-Olimpia Milano, la cronaca Milano resta senza canestri dal campo per quasi 4' , ma tiene comunque botta grazie a carattere e a una solida difesa, che impedisce facili soluzioni ai ...