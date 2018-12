Barack Obama si è vestito da Babbo Natale

La storia d'amore tra Michelle e Barack Obama non è iniziata propriamente come avremmo pensato : Michelle e Barack Obama sono una delle delle coppie più cool del mondo: sorridenti, affiatati, praticamente un relationship goal fatto e finito. Sposati da 26 anni, affiatati, ancora innamorati l'uno dell'altra tanto da essere amici e complici oltre che marito e ...

Michelle Obama : "C'è un Barack per ogni donna" : L'ex First Lady e moglie di Barack Obama, il primo Presidente di colore degli Stati Uniti, recentemente si è rivelata in 'Becoming'. Nella sua prima autobiografia, Michelle Obama , ha raccontato la ...

Michelle Obama : "C euro è un Barack per ogni donna" : L'ex First Lady e moglie di Barack Obama, il primo Presidente di colore degli Stati Uniti, recentemente si è rivelata in "Becoming". Nella sua prima autobiografia, Michelle Obama , ha raccontato la ...

Barack Obama fa un'incursione a sorpresa durante la presentazione del libro della moglie Michelle : Entrata a sorpresa durante la presentazione del libro "Becoming" di Michelle Obama durante la tappa promozionale a Washington D.C di sabato sera. Barack Obama ha fatto una sorpresa alla moglie arrivando sul palco con in mano in un mazzo di fiori, mandando il pubblico letteralmente in delirio. "Sembra, sapete quando arriva Jay-Z al concerto di Beyoncé durante 'Crazy in Love'? Ecco così", ha detto divertito Obama. Non solo, dopo ...

Barack Obama fa una sorpresa a Michelle : «Noi - come Jay-Z e Beyoncé» : Michelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaUna sorpresa fa sempre piacere. Soprattutto con un mazzo di fiori in mano. Michelle ...

Barack Obama - sorpresa per Michelle alla presentazione di "Becoming" - : L'ex presidente degli Stati Uniti è salito sul palco con un mazzo di fiori per la moglie, paragonando la sua incursione a quelle di Jay-Z che appare ai concerti di Beyoncè. Dal pubblico sono arrivati ...

Barack Obama - omaggio a sorpresa a Michelle che presenta 'Becoming' : Trump è forse il presidente più controverso della storia Usa, il più snobbato dal mondo dell'arte e della cultura ma è sicuramente un toccasana per l'editoria. Tutti i libri a lui dedicati o nei ...

Barack Obama recensisce l euro autobiografia di sua moglie Michelle : ui in Italia è edito da Garzanti il libro "Becoming- la Mia Storia", l'autobiografia della prima first Lady di colore e moglie di Barack Obama, l'ex Presidente degli Stati Uniti d'America. La vita di ...

Barack Obama recensisce l'autobiografia di sua moglie Michelle : ui in Italia è edito da Garzanti il libro 'Becoming- la Mia Storia', l'autobiografia della prima first Lady di colore e moglie di Barack Obama, l'ex Presidente degli Stati Uniti d'America. La vita di ...

Michelle Obama : «Barack si accese una sigaretta e pensai : sarà solo il mio stagista» Una vita insieme - Le sue frasi : L’incontro con l’ex presidente Usa nello studio legale, i racconti, le risate. Ma la futura first lady era sicura: «Non ci sarebbe mai uscita»

Michelle Obama racconta il primo incontro con Barack : “Sarà solo il mio stagista - non uscirò mai con lui” : “Sarà solo il mio stagista“, nulla più. Ne era convinta Michelle Obama il giorno in cui conobbe per la prima volta Barack. “Invece quel ragazzo “piacevole, anticonvenzionale e a modo suo elegante” è diventato il quarantaquattresimo presidente degli Stati Uniti. Oltre che suo marito e il padre delle sue figlie. Questo è solo uno degli episodi raccontati dall’ex first lady in “Becoming“, la sua ...

Michelle Obama racconta il giorno in cui conobbe Barack : Il Corriere della Serariporta uno stralcio del racconto di come si è volto il primo incontro di Michelle con Barack e di quella sigaretta accesa alla fine di un pranzo. Michelle ne era sicura, "sarebbe stata sufficiente a smorzare qualsiasi mio interesse". Così racconta in Becoming-La mia Storia di quel pranzo con Barack allo studio legale dove lei lavorava da ormai un anno, e dove faceva da tutor al nuovo stagista arrivato da ...

"Non uscirò mai con lui" : Michelle Obama racconta il primo incontro con Barack : Michelle, donna in carriera disposta a tutto per affermarsi nel mondo degli studi legali, fu impressionata dal suo carattere. ' Ciò che mi colpì fu la sua sicurezza riguardo alla direzione che ...

Se anche Michelle e Barack Obama sono andati da un consulente matrimoniale : Michelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaDichiarazioni d’amore e indimenticabili balli lenti. Nell’immaginario collettivo, ...