Banksy provoca di nuovo per il Natale | il bambino si diverte coi fiocchi di neve | ma il

(Di giovedì 20 dicembre 2018) L’artista e writer inglese ha colpito ancora. Dopo la tela che si è (parzialmente) autodistrutta e l’asta per una sua opera originale vincolata dalle donazioni da due euro per i migranti,ha realizzato un murale su un muro di una città del Galles che rappresenta, all’apparenza, unche gioca e sisotto idi. La verità, tuttavia, è un’altra ed è svelata in un video dallo stesso artista.Video Instagram/L'articolodiper il: ilsicoidi, ma il graffito nasconde la realtà proviene da Il Fatto Quotidiano.