Bamboccioni | cosa prevede l' obbligo di mantenimento

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Quando e come cessa l'didei figli maggiorenni ""? Al compimento dei 18 anni non si acquisisce di certo automaticamente quell'indipendenza economica che, dati i tempi, non è detto si raggiunga nemmeno con il conseguimento della laurea.Il fenomeno dei figli "" che rimangono a casa dei genitori anche in età avanzata è statisticamente rilevante e, con la attuale crisi economica, decisamente in aumento, soprattutto in Italia: i giovani si laureano in ritardo e le occasioni lavorative sono scarse, gli italiani tendono poi a rimanere nel proprio nido più a lungo rispetto alla cultura europea.La Cassazione con diverse pronunce ha chiarito che l'indipendenza economica consiste nel percepimento di un reddito corrispondente alla professionalità raggiunta dal soggetto collegata allo svolgimento di un'attività ...