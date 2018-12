Auguri di Natale 2018 su WhatsApp | le frasi e le immagini imperdibili per tutti

caffeinamagazine

: A palazzo Madama con i senatori di #ForzaItalia per gli auguri di Natale - berlusconi : A palazzo Madama con i senatori di #ForzaItalia per gli auguri di Natale - sscnapoli : Alla festa del settore giovanile, #Hamsik, @Lor_Insigne e #Allan hanno incontrato i nostri ragazzi per gli auguri d… - bussetti_marco : Il #Natale è simbolo di vita e amore. Nelle celebrazioni natalizie si festeggia l’uomo e la bellezza delle relazion… -

(Di giovedì 20 dicembre 2018)di. Ilè una festa amata da grandi e piccoli, riunisce le famiglie e gli amici. Un’occasione per decorare la casa con mille luci, per addobbare l’albero e per preparare piatti ricchi e riunirsi alla famiglia grazie alla cena della Vigilia al menu del 25 dicembre e 26 dicembre. Un momento da dedicare alla famiglia e alle persone amate grazie anche al tradizionale scambio di regali. Ma anche un momento per condividere messaggi d’amore, divertenti grazie ai social network e agli smartphone.diIl mezzo più diffuso attualmente per glinatalizi è, la famosa app che ormai ha soppiantato sms e i mai decollati mms, a favore di un metodo più facile e gratuito per inviare messaggi animati o addirittura video ai propri amici su. Ecco una raccolta diper glidiche ...